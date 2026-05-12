Veja o gol de Al Nassr x Al Hilal: Time de CR7 abre o placar

Al Nassr x Al Hilal estão se enfrentando, na tarde desta terça-feira (12), em jogo decisivo do Campeonato Saudita. Se o time da casa vencer o duelo, se sagra campeão antecipado, mas, se perder, coloca o rival de vez na briga. Até aqui, melhor para o time de Cristiano Ronaldo, que vence por 1 a 0 com gol de Simakan. Veja abaixo:

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Al Nassr x Al Hilal: Cristiano Ronaldo e Benzema duelam por taça saudita

Al-Nassr e Al-Hilal se enfrentam nesta terça-feira (12) em um duelo que vale o título do Campeonato Saudita. De um lado, Cristiano Ronaldo busca sua primeira taça de campeão nacional desde que chegou ao país. Do outro, Benzema tenta estragar a festa do rival e conquistar sua segunda dobradinha consecutiva (liga e copa nacional).

Cristiano Ronaldo e Benzema em ação pelo Al-Nassr e Al-Hilal (Foto: Reprodução/X)

A matemática é clara. O Al-Nassr lidera a tabela com 82 pontos, após 32 jogos. O Al-Hilal soma 77 pontos, mas tem uma partida a menos: enfrenta o Neom SC no dia 16 de maio. Se a equipe de Cristiano Ronaldo vencer, será campeã matematicamente. Se o time de Benzema vencer e depois conquistar os três pontos na partida adiada, chegará à última rodada como líder isolado. Um empate favorece o Al-Nassr, que manteria vantagem de dois pontos na reta final.

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A equipe de Jorge Jesus tem sido avassaladora na temporada. Antes de enfrentar o Al Hilal, Al-Nassr somava 27 vitórias, um empate e quatro derrotas no campeonato. Até perder para o Al-Qadsiah no dia 3 de maio, vinha de uma sequência histórica de 20 vitórias consecutivas na liga – um recorde do clube.

Apesar de Cristiano Ronaldo ser o grande nome da equipe, nesta temporada, é João Félix que vem se destacando. O português de 26 anos vive temporada excepcional: 20 gols e 12 assistências em 32 partidas. Aos olhos da imprensa europeia, ele dá a impressão de que ainda tem muito a oferecer no Velho Continente, mas encontrou em Riad um lugar para brilhar novamente.

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