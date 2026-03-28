Gonzalo Tapia, do São Paulo, chama atenção com gol relâmpago em amistoso

Gonzalo Tapia, atacante do São Paulo, se destacou nesta sexta-feira (27) durante o amistoso contra o Cabo Verde. Convocado pelo Chile, viu sua seleção vencer por 4 a 2 sendo o autor de um dos gols.

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O jogo aconteceu em Auckland, na Nova Zelândia, em amistoso válido pela FIFA Series. Tapia começou no banco, mas foi decisivo logo quando entrou em campo. O jogador do São Paulo marcou o quarto gol do Chile, mas chamou atenção por conta das suas estatísticas individuais.

Em números, segundo dados do Sofascore, Gonzalo Tapia atuou por apenas 12 minutos, marcou um gol em sua única finalização, registrou 2 passes certos em 4 tentativas, somou 8 ações com a bola e venceu 1 de 2 duelos disputados.

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Fifa Series é uma competição amistosa que reúne seleções em minitorneios. A segunda edição tem 36 seleções masculinas divididas em oito séries.

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Tapia acumula convocações pelo Chile (Foto: Victor Froes/AgÃªncia F8/Gazeta Press) <br><br>

Gonzalo Tapia se tornou peça essencial nas convocações do Chile

Tapia é uma das principais peças do ataque do São Paulo nesta temporada. Seu desempenho começou a acender a atenção da seleção do Chile desde o ano passado, tornando comum suas convocações. Porém, a seleção está fora dessa Copa do Mundo.

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O Tricolor, por outro lado, lida justamente com a possibilidade de ficar sem o atacante no retorno dos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque ainda não sabe se Tapia retorna a tempo de enfrentar o Internacional, em confronto que acontece no dia 1º de abril. Além dele, Bobadilla também está convocado, mas pelo Paraguai.