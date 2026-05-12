PSG estuda contratação de astro do Atlético de Madrid

O PSG estuda a contratação do centroavante Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, para a próxima temporada. Segundo o "As", o técnico Luis Enrique já teria dado o aval para que as negociações prossigam em busca de um final feliz para o clube francês.

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No entanto, o PSG não irá se movimentar no mercado antes da decisão da Champions League contra o Arsenal, que está marcada para o dia 30 de maio. Ainda assim, os franceses voltaram a demonstrar interesse após o entorno de Julián Álvarez indicar que o atacante pode sair no meio do ano.

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O PSG não está sozinho na disputa pelo atacante do Atlético de Madrid, uma vez que Arsenal e Barcelona também monitoram Julián Álvarez. No entanto, os colchoneros ainda não possuem nenhuma proposta na mesa pelo argentino.

Em meio a possível saída de Gonçalo Ramos, o PSG vê no atual campeão do mundo a reposição ideal para o português. O jogador chegaria para brigar por uma vaga na equipe titular, que conta com Dembélé, Kvaratschelia e Doué.

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Números de Julián Álvarez com o Atlético de Madrid impressionam o PSG

Aos 26 anos, Julián Álvarez chegou a ser questionado no início da atual temporada, mas se tornou peça fundamental para Simeone ao longo de 2025/2026. Em 49 partidas, o centroavante marcou 20 gols e é o 3º maior artilheiro da Champions League com 10 tentos ao lado de Anthony Gordon e Kvaratschelia, mas atrás de Mbappé (15) e Kane (14).

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