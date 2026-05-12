Olise supera Mbappé e quebra escrita em premiação na França; entenda
Astro do Real Madrid tem ausência inédita desde a estreia como profissional
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O atacante Michael Olise foi um dos grandes destaques da cerimônia dos Troféus UNFP, realizada nesta segunda-feira (11), em Paris. O jogador do Bayern de Munique venceu o prêmio de melhor jogador francês atuando fora da Ligue 1, superando nomes como Kylian Mbappé, William Saliba, Rayan Cherki e Hugo Ekitike.
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A temporada de Olise pelo Bayern pesou na votação organizada pelo sindicato dos jogadores franceses. O ponta participou diretamente de 52 gols ao longo da campanha até o momento, com 22 tentos marcados e 30 assistências. Além dos números expressivos, o francês conquistou a Bundesliga e ajudou o clube alemão a alcançar a semifinal da Champions League.
Diferentemente de Mbappé, que permaneceu no centro de treinamento do Real Madrid, em Valdebebas, Olise esteve presente na cerimônia no Palais Brongniart para receber o prêmio. O atacante era apontado como favorito, principalmente após a reta final da temporada europeia e pela ausência de grandes conquistas coletivas do camisa 10 merengue.
A gala contou ainda com a presença de nomes importantes do futebol francês, como Didier Deschamps, Didier Drogba e atletas do PSG, entre eles Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi e Nuno Mendes.
Luis Enrique fica sem prêmio
Na categoria de melhor treinador da Ligue 1, Pierre Sage levou a melhor sobre Luis Enrique. O comandante do Lens foi premiado após conduzir o clube a uma das melhores temporadas de sua história, garantindo vaga na próxima edição da Champions League e levando a equipe à final da Copa da França.
Luis Enrique, indicado ao prêmio, não compareceu à cerimônia. O treinador espanhol já havia afirmado anteriormente que evita participar de premiações individuais por considerar o futebol um esporte coletivo.
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