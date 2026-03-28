Jogador do Uruguai levou dois cartões amarelos e não foi expulso? Entenda

O empate por 1 a 1 entre a Inglaterra e do Uruguai, nesta sexta-feira (27), em Wembley Stadium, ficou marcado por um episódio inusitado envolvendo arbitragem e aplicação de cartões amarelos.

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O volante Manuel Ugarte chegou a ser apontado como advertido duas vezes durante a partida, o que gerou revolta entre jogadores, comissão técnica e comentaristas — já que, em tese, isso resultaria em expulsão. No entanto, o uruguaio permaneceu em campo, levantando dúvidas sobre o que, de fato, aconteceu.

Entenda a confusão com os cartões

O lance que deu início à polêmica aconteceu ainda no primeiro tempo. Após uma falta cometida, a transmissão indicou que o cartão amarelo havia sido mostrado para Ugarte. No entanto, registros oficiais da partida apontaram que a advertência foi, na verdade, para José María Giménez, por reclamação.

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A confusão aumentou no segundo tempo. Após o gol da Inglaterra, Ugarte foi novamente advertido desta vez, de fato — por contestar a arbitragem. Como já havia a percepção de um cartão anterior para o volante, a ausência de expulsão gerou ainda mais questionamentos.

O atacante Dominic e o zagueiro Ben White (Foto: Henry NICHOLLS/AFP)

Versões diferentes e críticas

Após o apito final, o zagueiro Harry Maguire revelou que os jogadores ingleses receberam explicações divergentes ao longo do jogo.

Segundo ele, em um primeiro momento foi informado que Ugarte havia recebido dois cartões amarelos, mas que o segundo teria sido anulado. Posteriormente, a versão mudou: o primeiro cartão não teria sido para o volante uruguaio, e sim para Giménez.

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A situação gerou críticas generalizadas à arbitragem. O técnico Thomas Tuchel também demonstrou insatisfação com a condução da partida, classificando o episódio como parte de um "dia ruim" dos árbitros.

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