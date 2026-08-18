Renovação entre Memphis e Corinthians repercute na Europa: 'Digno de novela' Jogador assinou com o clube até 2028

A renovação de Memphis Depay com o Corinthians repercutiu na imprensa europeia depois de semanas de incerteza sobre a permanência do atacante no clube. O "Diario AS", da Espanha, tratou o desfecho como o fim de uma verdadeira "novela", destacando as idas e vindas que marcaram a negociação.

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O Corinthians oficializou nesta terça-feira (18) a extensão do contrato de Memphis até 31 de julho de 2028. O anúncio encerrou um período de tensão que começou quando o clube comunicou que não pretendia renovar com o neerlandês e foi seguido por uma manifestação pública do jogador.

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O AS resumiu a reviravolta com a frase "a saga de Memphis chegou ao fim". Na avaliação do jornal espanhol, a sequência de acontecimentos que envolveu o atacante e o Corinthians ganhou contornos incomuns para uma negociação de contrato.

– Os últimos dias da carreira do jogador holandês, mais dignos de uma novela do que da trajetória de um futebolista, viram o atacante europeu sair dos planos do Corinthians até seu retorno ao time – publicou o Diario AS.

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A publicação também classificou a negociação como uma sequência de avanços e recuos até que Memphis e Corinthians chegassem novamente a um acordo.

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AS destaca reviravoltas na negociação

O aspecto financeiro aparece como um dos principais pontos destacados pelo jornal espanhol na explicação para a demora do acordo. O AS relembrou que as condições discutidas inicialmente dificultaram o entendimento entre as partes, mas que houve uma mudança nas exigências apresentadas por Memphis até que a renovação pudesse ser concretizada.

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– Em uma saga que envolveu meses de negociações e idas e vindas entre "sim" e "não", o dinheiro foi um dos maiores obstáculos para se chegar a um acordo – destacou o jornal espanhol.

Memphis começa no banco contra Marrocos (Foto: Juan Mabromata /AFP)

O veículo também recuperou o momento de maior tensão entre Memphis e o Corinthians, quando o clube anunciou que não renovaria o vínculo e o atacante respondeu publicamente à decisão. A publicação espanhola ressaltou que o episódio ultrapassou a discussão contratual e provocou forte repercussão no ambiente corintiano.

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A história de Memphis já vinha sendo acompanhada por outros veículos europeus. Dias antes, o "Marca" havia definido o episódio como um "conflito aberto" entre o atacante e o Corinthians após a manifestação pública do jogador. A "BBC" também noticiou o posicionamento do holandês, enquanto o "Mundo Deportivo" acompanhou as negociações e deu destaque às exigências discutidas durante o processo.

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Memphis renova com o Corinthians até 2028

Com o acordo oficializado, Memphis permanece no Corinthians até julho de 2028. O novo vínculo foi anunciado após a retomada das conversas e a aprovação do Conselho de Orientação (CORI).

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Desde que chegou ao clube, em setembro de 2024, o atacante disputou 79 partidas, marcou 20 gols e deu 15 assistências. Nesse período, participou das conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa Rei de 2026. Após a confirmação da permanência, Memphis comemorou o desfecho.

– O Corinthians é gigante. Eu vi e todos viram o quão grande ele é. O quão grande nós somos juntos. Estou muito, muito feliz. Não vejo a hora de voltar ao trabalho – afirmou o atacante à Corinthians TV.

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O presidente Osmar Stabile também destacou a duração das tratativas.

– Foi uma negociação longa, mas que terminou da melhor forma possível para o Corinthians e para o Memphis, a quem agradeço muito por todo esforço para permanecer – afirmou.

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