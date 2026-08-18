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Memphis é registrado no BID e pode reestrear pelo Corinthians

Meia-atacante teve o nome publicado pela CBF nesta terça-feira (18)

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
18/08/2026 15:47
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Memphis Depay durante treinamento no Corinthians
Memphis Depay acertou renovação com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Memphis Depay está liberado para voltar a jogar pelo Corinthians. O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (18) e está à disposição do técnico Fernando Diniz.

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O registro foi feito após o acordo entre o clube e jogador para a renovação de contrato. Agora, o Corinthians vive a expectativa de contar com Memphis Depay no confronto diante do Rosario Central, nesta quinta-feira (20), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

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Memphis está inscrito na competição pelo Corinthians, já que ainda tinha contrato com o clube quando a lista foi registrada. Com a publicação do nome do jogador no BID, a decisão de utilizá-lo fica a cargo do técnico Fernando Diniz.

Memphis Depay durante treino no Corinthians
Memphis Depay durante treino individualizado no CT Joaquim Grava (Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Treino no Corinthians

O meia-atacante Memphis Depay participou, nesta terça-feira (18), de seu primeiro treino após encaminhar a renovação de contrato com o Corinthians. O jogador esteve no CT Joaquim Grava durante a atividade da manhã e trabalhou com bola.

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O camisa 10 chegou ao clube acompanhado de uma equipe particular e foi a campo para realizar uma atividade individualizada. Memphis, porém, não participou do treinamento com o restante do elenco.

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