Memphis é registrado no BID e pode reestrear pelo Corinthians
Meia-atacante teve o nome publicado pela CBF nesta terça-feira (18)
Memphis Depay está liberado para voltar a jogar pelo Corinthians. O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (18) e está à disposição do técnico Fernando Diniz.
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O registro foi feito após o acordo entre o clube e jogador para a renovação de contrato. Agora, o Corinthians vive a expectativa de contar com Memphis Depay no confronto diante do Rosario Central, nesta quinta-feira (20), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.
Memphis está inscrito na competição pelo Corinthians, já que ainda tinha contrato com o clube quando a lista foi registrada. Com a publicação do nome do jogador no BID, a decisão de utilizá-lo fica a cargo do técnico Fernando Diniz.
Treino no Corinthians
O meia-atacante Memphis Depay participou, nesta terça-feira (18), de seu primeiro treino após encaminhar a renovação de contrato com o Corinthians. O jogador esteve no CT Joaquim Grava durante a atividade da manhã e trabalhou com bola.
O camisa 10 chegou ao clube acompanhado de uma equipe particular e foi a campo para realizar uma atividade individualizada. Memphis, porém, não participou do treinamento com o restante do elenco.
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