Memphis Depay faz primeiro treino após renovar com o Corinthians Camisa 10 foi a campo, realizou atividade individualizada e conversou com Diniz

O meia-atacante Memphis Depay participou, nesta terça-feira (18), de seu primeiro treino após encaminhar a renovação de contrato com o Corinthians. O jogador esteve no CT Joaquim Grava durante a atividade da manhã e trabalhou com bola.

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O camisa 10 chegou ao clube acompanhado de uma equipe particular e foi a campo para realizar uma atividade individualizada. Memphis, porém, não participou do treinamento com o restante do elenco.

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Durante a atividade, o holandês também conversou com o técnico Fernando Diniz, um dos principais entusiastas da permanência do jogador no Corinthians.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Quando Memphis vai jogar?

O Corinthians vive a expectativa de contar com Memphis Depay no confronto diante do Rosario Central, nesta quinta-feira (20), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

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Memphis está inscrito na competição pelo Corinthians, já que ainda tinha contrato com o clube quando a lista foi registrada. Para ficar à disposição de Fernando Diniz, porém, o clube precisa registrar o novo vínculo no sistema da CBF e aguardar a publicação do nome do jogador no Boletim Informativo Diário (BID). Com o registro concluído, o holandês poderá ser relacionado para a partida.

O visto de trabalho de Memphis é válido até 22 de agosto, o que permite a assinatura e o registro do novo contrato. Paralelamente, o Corinthians já trabalha para renovar o documento, procedimento necessário para garantir a permanência do meia-atacante no Brasil durante o período do novo vínculo.

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Assim, caso toda a documentação seja regularizada a tempo, Memphis poderá fazer sua reestreia pelo Corinthians contra o Rosario Central. A presença do jogador depende exclusivamente da conclusão dos trâmites burocráticos antes da partida.

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