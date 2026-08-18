Memphis Depay faz primeiro treino após renovar com o Corinthians
Camisa 10 foi a campo, realizou atividade individualizada e conversou com Diniz
O meia-atacante Memphis Depay participou, nesta terça-feira (18), de seu primeiro treino após encaminhar a renovação de contrato com o Corinthians. O jogador esteve no CT Joaquim Grava durante a atividade da manhã e trabalhou com bola.
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O camisa 10 chegou ao clube acompanhado de uma equipe particular e foi a campo para realizar uma atividade individualizada. Memphis, porém, não participou do treinamento com o restante do elenco.
Durante a atividade, o holandês também conversou com o técnico Fernando Diniz, um dos principais entusiastas da permanência do jogador no Corinthians.
Quando Memphis vai jogar?
O Corinthians vive a expectativa de contar com Memphis Depay no confronto diante do Rosario Central, nesta quinta-feira (20), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.
Memphis está inscrito na competição pelo Corinthians, já que ainda tinha contrato com o clube quando a lista foi registrada. Para ficar à disposição de Fernando Diniz, porém, o clube precisa registrar o novo vínculo no sistema da CBF e aguardar a publicação do nome do jogador no Boletim Informativo Diário (BID). Com o registro concluído, o holandês poderá ser relacionado para a partida.
O visto de trabalho de Memphis é válido até 22 de agosto, o que permite a assinatura e o registro do novo contrato. Paralelamente, o Corinthians já trabalha para renovar o documento, procedimento necessário para garantir a permanência do meia-atacante no Brasil durante o período do novo vínculo.
Assim, caso toda a documentação seja regularizada a tempo, Memphis poderá fazer sua reestreia pelo Corinthians contra o Rosario Central. A presença do jogador depende exclusivamente da conclusão dos trâmites burocráticos antes da partida.
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