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Memphis fala pela primeira vez após renovar com o Corinthians

Camisa 10 destacou a expectativa para voltar aos trabalhos pelo clube

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
18/08/2026 16:57
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Memphis Depay pelo Corinthians
Memphis Depay renovou contrato com o Corinthians até 31 de julho de 2028 (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

O atacante Memphis Depay falou pela primeira vez após renovar contrato com o Corinthians. O novo vínculo do neerlandês com o clube é válido até 31 de julho de 2028. 

Memphis Depay destacou a importância do processo e agradeceu aos envolvidos no acordo. O atacante também ressaltou a grandeza do Corinthians e afirmou estar ansioso para retomar os trabalhos e buscar novos objetivos com o clube. 

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— Muitas emoções na minha cabeça, no meu corpo. Primeiro, todos que foram envolvidos no processo de renovação, gostaria de agradecê-los. Claro, o Corinthians é gigante. Eu vi e todos viram o quão grande ele é. O quão grande nós somos juntos. Estou muito, muito feliz. Não vejo a hora de voltar ao trabalho. Temos muitas coisas pelas quais lutaremos. Estou muito feliz — disse o camisa 10 em entrevista à Corinthians TV. 

Memphis já treinou no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira (18) e estará à disposição do técnico Fernando Diniz para o restante da temporada de 2026.

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Memphis Depay durante treino no Corinthians
Memphis Depay durante treino individualizado no CT Joaquim Grava (Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Memphis Depay pelo Corinthians

Memphis chegou ao Corinthians em setembro de 2024 e, desde então, disputou 79 partidas, marcou 20 gols e foi peça importante nas últimas três conquistas da equipe: o Paulistão e a Copa do Brasil de 2025, quando anotou o gol do título diante do Vasco, no Maracanã, e a Supercopa Rei de 2026.

Durante sua passagem pelo Corinthians, Memphis também se tornou o maior artilheiro e o maior assistente da história da seleção dos Países Baixos, com 55 gols e 37 assistências.

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  1. 79 jogos (62 titular)
  2. 5436 minutos jogados (68 mins por jogo)
  3. 20 gols
  4. 15 assistências
  5. 155 mins p/ participar de gol
  6. 161 finalizações (68 no gol) no total
  7. 2.0 finalizações por jogo
  8. 8.1 finalizações p/ marcar gol
  9. 30% conversão de chances claras
  10. 22 grandes chances criadas
  11. 1.4 passe decisivo por jogo
  12. 0.9 dribles certos (45% de acerto) por jogo
  13. 37% eficiência nos duelos
  14. 1.0 faltas sofridas por jogo
  15. 1 pênalti sofrido
  16. Nota Sofascore 7.00

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