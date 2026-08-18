Corinthians anuncia renovação de Memphis Depay até 2028 Camisa 10 amplia vínculo com o clube após negociação que se arrastou nas últimas semanas

O Corinthians anunciou, na tarde desta terça-feira (18), a renovação de contrato com o atacante Memphis Depay. O novo vínculo do neerlandês com o clube é válido até 31 de julho de 2028.

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O acordo foi anunciado semanas depois de o clube divulgar uma nota informando que o jogador não teria o contrato renovado. Após as conversas serem retomadas e com a aprovação do Conselho de Orientação (CORI), o vínculo foi estendido.

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Memphis chegou ao Corinthians em setembro de 2024 e, desde então, disputou 79 partidas, marcou 20 gols e foi peça importante nas últimas três conquistas da equipe: o Paulistão e a Copa do Brasil de 2025, quando anotou o gol do título diante do Vasco, no Maracanã, e a Supercopa Rei de 2026.

Durante sua passagem pelo Corinthians, Memphis também se tornou o maior artilheiro e o maior assistente da história da seleção dos Países Baixos, com 55 gols e 37 assistências.

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— Muitas emoções na minha cabeça, no meu corpo. Primeiro, todos que foram envolvidos no processo de renovação, gostaria de agradecê-los. Claro, o Corinthians é gigante. Eu vi e todos viram o quão grande ele é. O quão grande nós somos juntos. Estou muito, muito feliz. Não vejo a hora de voltar ao trabalho. Temos muitas coisas pelas quais lutaremos. Estou muito feliz — disse o camisa 10 em entrevista à Corinthians TV.

— Foi uma negociação longa, mas que terminou da melhor forma possível para o Corinthians e para o Memphis, a quem agradeço muito por todo esforço para permanecer. Estamos muito contentes com a renovação e prontos para esta sequência — afirmou o presidente Osmar Stabile.

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Memphis já treinou no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira (18) e estará à disposição do técnico Fernando Diniz para o restante da temporada de 2026.

Memphis Depay pelo Corinthians

79 jogos (62 titular) 5436 minutos jogados (68 mins por jogo) 20 gols 15 assistências 155 mins p/ participar de gol 161 finalizações (68 no gol) no total 2.0 finalizações por jogo 8.1 finalizações p/ marcar gol 30% conversão de chances claras 22 grandes chances criadas 1.4 passe decisivo por jogo 0.9 dribles certos (45% de acerto) por jogo 37% eficiência nos duelos 1.0 faltas sofridas por jogo 1 pênalti sofrido Nota Sofascore 7.00

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