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Corinthians anuncia renovação de Memphis Depay até 2028

Camisa 10 amplia vínculo com o clube após negociação que se arrastou nas últimas semanas

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
18/08/2026 16:00
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Memphis Depay pelo Corinthians
Corinthians oficializa novo contrato de Memphis Depay (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians anunciou, na tarde desta terça-feira (18), a renovação de contrato com o atacante Memphis Depay. O novo vínculo do neerlandês com o clube é válido até 31 de julho de 2028.

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O acordo foi anunciado semanas depois de o clube divulgar uma nota informando que o jogador não teria o contrato renovado. Após as conversas serem retomadas e com a aprovação do Conselho de Orientação (CORI), o vínculo foi estendido.

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Memphis chegou ao Corinthians em setembro de 2024 e, desde então, disputou 79 partidas, marcou 20 gols e foi peça importante nas últimas três conquistas da equipe: o Paulistão e a Copa do Brasil de 2025, quando anotou o gol do título diante do Vasco, no Maracanã, e a Supercopa Rei de 2026.

Durante sua passagem pelo Corinthians, Memphis também se tornou o maior artilheiro e o maior assistente da história da seleção dos Países Baixos, com 55 gols e 37 assistências.

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— Muitas emoções na minha cabeça, no meu corpo. Primeiro, todos que foram envolvidos no processo de renovação, gostaria de agradecê-los. Claro, o Corinthians é gigante. Eu vi e todos viram o quão grande ele é. O quão grande nós somos juntos. Estou muito, muito feliz. Não vejo a hora de voltar ao trabalho. Temos muitas coisas pelas quais lutaremos. Estou muito feliz — disse o camisa 10 em entrevista à Corinthians TV.

— Foi uma negociação longa, mas que terminou da melhor forma possível para o Corinthians e para o Memphis, a quem agradeço muito por todo esforço para permanecer. Estamos muito contentes com a renovação e prontos para esta sequência — afirmou o presidente Osmar Stabile.

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Memphis já treinou no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira (18) e estará à disposição do técnico Fernando Diniz para o restante da temporada de 2026.

Memphis Depay pelo Corinthians

  1. 79 jogos (62 titular)
  2. 5436 minutos jogados (68 mins por jogo)
  3. 20 gols
  4. 15 assistências
  5. 155 mins p/ participar de gol
  6. 161 finalizações (68 no gol) no total
  7. 2.0 finalizações por jogo
  8. 8.1 finalizações p/ marcar gol
  9. 30% conversão de chances claras
  10. 22 grandes chances criadas
  11. 1.4 passe decisivo por jogo
  12. 0.9 dribles certos (45% de acerto) por jogo
  13. 37% eficiência nos duelos
  14. 1.0 faltas sofridas por jogo
  15. 1 pênalti sofrido
  16. Nota Sofascore 7.00

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