Corinthians anuncia renovação de Memphis Depay até 2028
Camisa 10 amplia vínculo com o clube após negociação que se arrastou nas últimas semanas
O Corinthians anunciou, na tarde desta terça-feira (18), a renovação de contrato com o atacante Memphis Depay. O novo vínculo do neerlandês com o clube é válido até 31 de julho de 2028.
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O acordo foi anunciado semanas depois de o clube divulgar uma nota informando que o jogador não teria o contrato renovado. Após as conversas serem retomadas e com a aprovação do Conselho de Orientação (CORI), o vínculo foi estendido.
Memphis chegou ao Corinthians em setembro de 2024 e, desde então, disputou 79 partidas, marcou 20 gols e foi peça importante nas últimas três conquistas da equipe: o Paulistão e a Copa do Brasil de 2025, quando anotou o gol do título diante do Vasco, no Maracanã, e a Supercopa Rei de 2026.
Durante sua passagem pelo Corinthians, Memphis também se tornou o maior artilheiro e o maior assistente da história da seleção dos Países Baixos, com 55 gols e 37 assistências.
— Muitas emoções na minha cabeça, no meu corpo. Primeiro, todos que foram envolvidos no processo de renovação, gostaria de agradecê-los. Claro, o Corinthians é gigante. Eu vi e todos viram o quão grande ele é. O quão grande nós somos juntos. Estou muito, muito feliz. Não vejo a hora de voltar ao trabalho. Temos muitas coisas pelas quais lutaremos. Estou muito feliz — disse o camisa 10 em entrevista à Corinthians TV.
— Foi uma negociação longa, mas que terminou da melhor forma possível para o Corinthians e para o Memphis, a quem agradeço muito por todo esforço para permanecer. Estamos muito contentes com a renovação e prontos para esta sequência — afirmou o presidente Osmar Stabile.
Memphis já treinou no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira (18) e estará à disposição do técnico Fernando Diniz para o restante da temporada de 2026.
Memphis Depay pelo Corinthians
- 79 jogos (62 titular)
- 5436 minutos jogados (68 mins por jogo)
- 20 gols
- 15 assistências
- 155 mins p/ participar de gol
- 161 finalizações (68 no gol) no total
- 2.0 finalizações por jogo
- 8.1 finalizações p/ marcar gol
- 30% conversão de chances claras
- 22 grandes chances criadas
- 1.4 passe decisivo por jogo
- 0.9 dribles certos (45% de acerto) por jogo
- 37% eficiência nos duelos
- 1.0 faltas sofridas por jogo
- 1 pênalti sofrido
- Nota Sofascore 7.00
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