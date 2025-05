É chegado o momento da definição dos campeões na temporada da Europa. Com pouco menos de um mês para o fim da temporada, alguns times já confirmaram seu título nos campeonatos nacionais. As competições da Uefa, como a Champions League, também caminha para sua definição.

Abaixo, o Lance! relembra quem já foi campeão na temporada 2024/25 na Europa e também lista como estão as disputas de cada um dos principais torneios do velho continente.

Quem já foi campeão na temporada 2024/25 na Europa?

Premier League (Inglaterra)

Campeão: Liverpool 🏆

Liverpool recebeu premiação milionária pelo título da Premier League. (Foto: Reprodução/X/@LFC)

Com quatro rodadas de antecedência, o Liverpool confirmou o seu 20º título inglês, se igualando ao Manchester United como o maior campeão. O troféu coroou a primeira temporada do técnico Arne Slot, que assumiu o cargo de Jürgen Klopp no seis vezes campeão da Europa.

As rodadas finais ficarão marcadas pela disputa por vagas em competições europeias. Entre os times na disputa por vagas na Champions, Europa e Conference League estão Arsenal, Manchester City, Newcastle, Nottingham Forest, Aston Villa e Chelsea. São cinco vagas para a UCL, uma para UEL e outra para a CL. Já a briga pelo rebaixamento se encontra definida, com Southampton, Leicester e Ipswich Town com vaga assegurada na Championship.

continua após a publicidade

La Liga (Espanha)

Campeão: a definir

Barcelona x Real Madrid pela final da Copa do Rei (Foto: Josep LAGO / AFP)

A cinco jogos do fim, Barcelona e Real Madrid disputam quem será o campeão espanhol da temporada 2024/25. A vantagem fica com a equipe catalã, que lidera com quatro pontos de vantagem para os Blancos. Os times, porém, terão confronto direto, no dia 11, que tende a definir o campeão.

A disputa também se encontra acirrada por vaga em competições europeias. Para a Champions, assim como na Inglaterra, são cinco classificados. O Atlético de Madrid aparece com boa distância para os outros postulantes, que são Athletic Bilbao, Villarreal e Real Bétis. Celta, Osasuna, Rayo Vallecano e Real Sociedad brigam por Europa League e Conference.

A briga pelo rebaixamento também está ativa. Com o Valladolid sendo o único com a queda confirmada, as duas últimas ficarão entre Legánes, Las Palmas, Alavés, Girona, Sevilla, Valencia, Espanyol e Getafe.

Seria A (Itália)

Campeão: a definir

Lautaro Martínez comemora gol contra o Bayern na Champions (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Disputando ponto a ponto e sem confronto direto pela frente, Inter de Milão e Napoli estão na briga pelo Scudetto. Com quatro jogos para o fim, a equipe de Nápoles lidera com quatro pontos de vantagem. A dupla já se encontra classificada para a próxima Champions. São quatro vagas na competição, com as outras duas sendo disputadas por Roma, Bologna, Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta, sendo a última com uma distância mais confortável de pontos.

Bundesliga (Alemanha)

Campeão: a definir

Kane comemora primeiro gol do Bayern sobre o Heidenheimer, pela 30ª rodada da Bundesliga (Foto: Thomas Kienzle/AFP)

Depois de temporada em que o Leverkusen supreendeu, a Bundesliga caminha para voltar aos braços do Bayern de Munique. São nove pontos de vantagem para o segundo colocado. Caso confirme o título, será a primeira vez que o Harry Kane levantará um troféu na carreira.

Além do Bayern, Leverkusen e Eintracht Frankfurt já possuem vaga encaminhada para a Champions League. A última delas se encontra em disputa por Freiburg, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Mainz 05 e Werder Bremen. Restam apenas três rodadas para o fim.

Na parte inferior da tabela, o Bochum já foi rebaixado. O Holstein Kiel também está perto, não podendo perder mais um ponto sequer. Já a última vaga, que é para a repescagem, é disputada por Heidenheim, Hoffenheim e St. Pauli.

Ligue 1 (França)

Campeão: PSG 🏆

Jogadores comemoram título do PSG no Campeonato Francês (Foto: Reprodução / X)

Time dominante na França, o PSG confirmou mais um título de Ligue 1. Entre as cinco grandes ligas, foi a primeira a ter definição da temporada na Europa. Foi a 13ª vez que o Paris subiu no lugar mais alto do pódio, se isolando cada vez mais como o maior campeão local. Com três jogos para o fim, Olympique de Marselha, Nice, Lille, Monaco e Lyon brigam por vagas em torneios europeus. São três vagas para a Champions, uma para a Europa League e duas para a Conference, sendo uma delas para a fase preliminar.

Já na luta contra o rebaixamento, o Montpellier já está confirmado na Ligue 2. As outras duas vagas são disputadas entre Saint-Étienne, Le Havre, Angers, Nantes, Reims e Toulouse.

Champions League

Campeão: a definir

Champions League (Foto: Reprodução/Champions League)

Com final marcada para o dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, a Champions League ainda não sabe quem serão seus finalistas. O duelo marca o fim da temporada na Europa. Fato é que são quatro os times vivos na briga pelo título: Arsenal, Barcelona, Inter de Milão e PSG. As partidas de ida das semifinais já aconteceram, com o PSG vencendo por 1 a 0, em Londres, e o outro jogo terminando empatado em 3 a 3.

Europa League

Campeão: a definir

Fabrice Coffrini / AFP

A exemplo da Champions, a Europa League ainda não sabe seus finalistas, mas já possui um bom indicativo de quem serão. A tendência é que a final, marcada para o dia 21 de maio, no San Mamés, seja entre ingleses. Isso porque Manchester United e Tottenham venceram os jogos de ida das semis por 3 a 0 e 3 a 1, respectivamente, contra Athletic Bilbao e Bodo/Glimt.

Conference League

Campeão: a definir

Antony foi um dos destaques do Betis na Conference League (Foto: Divulgação/X)

Liga de terceiro escalão europeu, a Conference terá grandes times na final, marcada para o dia 28. De um lado, o Chelsea de um passo e tanto ao vencer o Djurgarden por 4 a 0, fora de casa, na ida. O Real Bétis, por sua vez, venceu a Fiorentina por 2 a 1.

Giro por outras ligas

Saudi Pro League (Arábia Saudita)

Campeão: a definir

Diferente das últimas temporadas, o futebol saudita está perto de ver a hegemonia do Al-Hilal ser quebrada. Isso porque, com cinco rodadas para o fim, o Al-Ittihad, de Karim Benzema, se encontra com seis pontos de vantagem para o time de Jorge Jesus. O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, é o terceiro.

Liga Portugal (Portugal)

Campeão: a definir

Também com três jogos restando, a Liga Portugal está mais aberta em relação as outras, já que Sporting e Benfica se encontram empatados em pontos na liderança. Terceira força na atual temporada, o Porto figura a terceira colocação, perto de vaga na UEL, disputando vaga com o Braga.

Jupiler Pro League (Bélgica)

Campeão: a definir

Ainda sem definição, o Campeonato Belga tem um modelo diferente dos demais. Após a classificação na temporada regular, as equipes garantem a posição para disputas do título, vaga na Conference League e briga contra o rebaixamento na fase mata-mata.

Na briga pelo título estão o Club Brugge, atual campeão, na liderança, Gilloise, Genk, Anderlecht, Antwerp e Gent na sequência. O primeiro colocado, além do título, garante vaga direta na Champions League, enquanto o segundo colocado se classifica para a qualificatória.

O terceiro time na classificação garante presença na qualificatória da Liga Europa, já o quarto no mata-mata da Conference League. Já nas disputas do grupo da Conference League, que tem mais seis equipes na briga, o primeiro lugar tem vaga confirmada no mata-mata da competição.