Dublador revela conversa entre dono do Liverpool e Arnold

Envolvido em uma das principais novelas do futebol europeu, Trent Alexander-Arnold ainda não definiu seu futuro. O lateral possui contrato até o fim da temporada, mas, diferente de Salah de Van Dijk, não teve o vínculo renovado com o Liverpool. Por isso, alimenta cada vez mais os rumores de que assinou com o Real Madrid. No último fim de semana, quando foi confirmado o título da Premier League para os Reds, Arnold foi visto conversando com John W. Henry, dono do clube. Um dublador fez leitura labial do diálogo.

Investigador e especialista em leitura labial, Nicola Hickling foi o encarregado de analisar a conversa entre o dono do Liverpool e Arnold. O assunto não poderia ser outro a não ser o futuro do jogador com a camisa dos Reds a partir da próxima temporada.

Veja o diálogo de Arnold com o dono do Liverpool 🗣️

John Henry: "Você tem estado quieto. Como vão as coisas?"

Arnold: "Sensato, sensato"

Henry: "Quero que você faça a coisa certa"

Arnold: "Sim, sim..."

Henry: "É para o seu melhor e não tenha medo"

Arnold: "Devo decidir?"

Henry: "Claro. Você deve avisá-los (apontando aos torcedores)"

Fato é que ninguém do Liverpool parece saber o futuro de Arnold. Pelo menos é o que jogadores e membros da comissão técnica dizem. Recentemente, Arne Slot foi questionado sobre o assunto, indicando que ele só comenta sobre transações concluídas, e não especuladas. Já o capitão Van Dijk, que teve seu vínculo estendido, alegou não saber qual será o futuro do lateral.

Trent Alexander-Arnold celebra título da Premier League 2024/2025 com o Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)

Caso não renove com o Liverpool, o destino mais provável de Arnold é o Real Madrid. Informações locais indicam que o lateral já acertou todos os valores para se tornar jogador da equipe ao fim de seu contrato. O plano do clube da capital espanhola é contar com ele já para o Mundial de Clubes, em junho.