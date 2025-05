A temporada 2024/25 de futebol do continente europeu está chegando ao fim. Além da briga pelo título, outra disputa emocionante é a da parte de baixo da tabela, na qual os times lutam pela tentativa da permanência nas divisões principais de suas respectivas ligas. Quem será rebaixado na Europa?

O Lance! te mostra como estão os confrontos nos principais campeonatos mundo afora contra o rebaixamento.

Quem já foi rebaixado na temporada 2024/25 na Europa?

Premier League (Inglaterra)

Já rebaixados: Ipswich Town, Leicester City e Southampton 📉

A Premier League é a única liga do Big Five (cinco principais torneios da Europa) que já tem todos os rebaixados definidos. Ipswich Town, Leicester City e Southampton disputarão a EFL Championship, a segunda divisão inglesa, na próxima temporada.

O Campeonato Inglês também já confirmou o seu campeão: o Liverpool, com quatro rodadas de antecedência, garantiu o seu 20° título da história da competição.

La Liga (Espanha)

Já rebaixado: Real Valladolid

Na La Liga, apenas um time já não tem mais chances de continuar na elite do futebol espanhol: o Real Valladolid. A cinco rodadas do fim da competição, há uma briga grande dos times para não ficarem nas duas posições restantes que rebaixarão os clubes para a La Liga 2 - a segunda divisão espanhola.

Matematicamente, ainda há 12 times com chances de rebaixamento: Leganés (com 30 pontos), Las Palmas (com 32), Girona, Alavés (ambos com 35), Sevilla (com 37), Espanyol, Getafe (os dois com 39), Valencia, Real Sociedad (ambos com 42), Osasuna, Mallorca e Rayo Vallecano (empatados com 44). Na prática, porém, a disputa deve ficar entre os times citados até o Getafe, pois os demais aconteceriam apenas em eventuais critérios de desempate.

Serie A (Itália)

Já rebaixado: Monza

A situação na Itália, pela Serie A, é um pouco menos caótica. O lanterna Monza, com apenas 15 pontos somados até a 34ª rodada, foi o primeiro time a ser rebaixado - e, até então, o único confirmado na Serie B para 2025/26.

No entanto, ainda há vagas a serem definidas. Evitando a 19ª e a 18ª colocação, brigam Empoli (com 25 pontos), Venezia (com 26), Lecce (com 27), Parma, Verona (ambos com 32) e Cagliari (com 33).

Bundesliga (Alemanha)

Já rebaixados: a definir

Já na Alemanha, mesmo com só duas rodadas restantes para o fim dessa temporada da Bundesliga, ainda não há nenhuma definição de quem jogará a 2. Bundesliga, a segunda divisão alemã.

Isso porque o campeonato tem o sistema de playoff de rebaixamento, no qual o time que fica na 16ª colocação da Bundesliga enfrenta o 3° colocado da 2. Bundesliga em jogos de ida e volta - no entanto, quem fica em 18° e 17° é rebaixado automaticamente. Desse modo, o Bochum, atual lanterna da liga, com 22 pontos, ainda tem chance de ultrapassar o Holstein Kiel, também com 22, e disputar o playoff. Heidenheim, com 26, é quem atualmente ocupa essa posição. Hoffenheim e St. Pauli, ambos com 31, completam os times candidatos ao rebaixamento.

Ligue 1 (França)

Já rebaixados: Montpellier

A Ligue 1 segue o mesmo esquema de playoff de rebaixamento explicado anteriormente na Bundesliga. Com isso, a disputa para continuar na elite do futebol francês segue em aberto.

Montpellier, com 16 pontos em 31 rodadas, não tem mais chances de permanência. Saint-Étienne (com 27 pontos), Le Havre (com 28), Angers (com 30), Nantes (com 32) e Reims (com 33) brigam para não serem rebaixados automaticamente ou disputarem o playoff e correrem o risco de jogarem a Ligue 2 na próxima temporada.

Giro por outras ligas

Saudi Pro League (Arábia Saudita)

Rebaixados: a definir

No campeonato árabe, a Saudi Pro League, as três vagas de rebaixamento serão disputadas nas próximas quatro rodadas entre Al-Raed (com 21 pontos), Al Akhdoud (com 28), Al Wehda (com 29), Al-Orobah (com 30), Al Kholood (com 31), Dhamk (com 31), Al Feiha, Al Fateh (ambos com 33), Al Khaleej (com 34) e Al-Riyadh (com 35).

Liga Portugal (Portugal)

Rebaixados: a definir

A Liga Portugal, o campeonato português, também adota o sistema de playoff de rebaixamento. Desse modo, Boavista (com 21 pontos), Farense, AVS SAD (ambos com 24), Estrela Amadora (com 29) e Gil Vicente (com 32) seguem na luta pela permanência. Nacional, Arouca e Rio Ave estão empatados com 33 pontos e ainda têm chances matemáticas, mas apenas em eventuais critérios de desempate.

Jupiler Pro League (Bélgica)

Já rebaixado: Beerschot

Na Jupiler Pro League, a liga belga, o Beerschot tem 21 pontos somados na fase regular e na fase playoff e já está rebaixado para Challenger Pro League, a segunda divisão da Bélgica. Kortrijk (com 36 pontos), Sint-Truidense (com 37) e Cercle Brugge (com 39) brigam pela primeira colocação da fase de playoff para evitarem a queda.