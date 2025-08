Após uma temporada com nível abaixo do esperado, Pepê foi colocado na lista de negociáveis do Porto no mercado de transferências. O brasileiro revelado pelo Grêmio deu entrevista ao Sport TV, de Portugal, e mencionou a disputa da Copa América de 2024 pela Seleção Brasileira como um dos fatores para ter tido um desempenho ruim na última temporada.

— Eu priorizo muito a pré-temporada. Sei que se fizer uma boa pré-temporada isso vai me ajudar muito na temporada toda. Por ter estado na seleção (participou na Copa América pelo Brasil), tive de adiantar muitos processos e me atrapalhou um pouco. A cada jogo, as coisas não corriam como queria e isso acabava por entrar na minha cabeça, me tirava o foco e me desconcentrava do meu trabalho. A minha cabeça acabou por me atrapalhar, acabava por me fechar, por ficar mais na minha. Vim com a cabeça limpa para fazer uma grande época e ajudar os meus companheiros, que é o que eles merecem — disse Pepê ao Sport TV.

A Copa América de 2024 foi disputada entre junho e julho de 2024, período que coincide com o fim da temporada europeia. Os brasileiros que estiveram presentes no elenco que atuavam na Europa, como Pepê, tiveram que abdicar ou reduzir a pré-temporada do ano seguinte para poder tirar férias, o que justifica o desempenho abaixo segundo o atacante.

Pepê, ex-Grêmio, avalia temporada do Porto

Sobre a temporada, Pepê afirmou que confia em um trabalho bem feito para retomar a confiança e não repetir o nível de 2024/25. Entre outras competições, o Porto terminou em terceiro na última edição do Campeonato Português, atrás de seus rivais Benfica e Sporting, e foi eliminado na fase de grupos do Mundial de Clubes.

— Está a ser duro, bem difícil, mas sabemos que vamos colher frutos lá à frente. Temos de demonstrar o que temos trabalhado, as ideias do mister são muito boas e condizem com as características dos jogadores que temos aqui. Cabe-nos fazer o máximo e seguir o que ele pede para termos grandes resultados. A nossa temporada foi muito abaixo daquilo que nós somos e que esperávamos. O mister também perdeu o título nas últimas rodadas, por isso, queremos fazer o máximo e ir em busca dos objetivos — completou.

