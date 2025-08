Southampton e Brighton terão os caminhos cruzados em um amistoso internacional preparatório para a temporada 2025/26. A partida será realizado no sábado (2), às 11h30 (de Brasília), no St Mary's Stadium, em Southampton (ING).

Ficha do jogo SOU BRI Pré-temporada Amistoso internacional Data e Hora Sábado (2), às 11h30 (de Brasília) Local St Mary's Stadium, em Southampton (ING). Árbitro Onde assistir

A partida marcará a despedida do Southampton na pré-temporada antes da estreia na Championship, marcada para o dia 9 de agosto contra o Wrexham, do País de Gales, recém-promovido à segunda divisão inglesa. O Brighton, por sua vez, ainda terá mais dois amistosos antes da volta à Premier League. Curiosamente, ambos aconteceram no mesmo dia contra o Wolfsburg, da Alemanha: em 9 de maio, às 7h30 e às 11h (de Brasília).

Tudo sobre o jogo entre Southampton e Brighton (onde assistir, horário, escalações e local):

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Southamtpton (Técnico: Will Still)

Aaron Ramsdale; Jack Stephens, Ronnie Edwards, Joshua Quarshie, Welington; Shea Charles, Mateus Fernandes, Ryan Fraser; Cameron Archer, Ben Brereton Díaz e Adam Armstrong.

🔵 Brighton (Técnico: Fabian Hurzeler)

Jason Steele; Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk, Maxim De Cuyper; Jack Hinshelwood, Yasin Ayari, Matt O'Riley; Brajan Gruda, Kaoru Mitoma e Danny Welbeck.

