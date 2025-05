No futebol, há momentos que transcendem os títulos e os troféus. Para Luis Enrique, treinador do PSG, um deles foi compartilhado com a filha mais nova, Xana, após a conquista da Champions League de 2014/15 com o Barcelona. Naquele dia, em Berlim, os dois giravam uma enorme bandeira azul-grená sob os refletores, rindo, saltando, celebrando. Era quase meia-noite, mas o tempo parecia suspenso.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Xana nasceu em novembro de 2009. Aos cinco anos, já comemorava ao lado do pai conquistas históricas.

"Ela era incrível, um furacão”, lembra Luis Enrique no documentário "No Tenéis Ni P* Idea", exibido recentemente na Espanha e na França.

A alegria, no entanto, deu lugar à dor em agosto de 2019, quando Xana faleceu aos nove anos, vítima de um osteossarcoma, um tipo raro de câncer ósseo. Na época, Luis Enrique comandava a seleção espanhola e decidiu deixar o cargo para acompanhar de perto o tratamento da filha, que passou os últimos meses entre o hospital infantil Sant Joan de Déu, em Barcelona, e o aconchego do lar, cercada pela família.

continua após a publicidade

Em um trecho emocionante do documentário, Luis Enrique aparece em um jantar beneficente da Fundação Xana — criada por ele e pela esposa, Elena Cullell, em homenagem à filha. Lá, reencontra amigas de Xana, agora adolescentes, e revive memórias que permanecem vivas.

- Xana está nos observando [...] Ela será sempre a estrela que guia nossa família - disse o treinador espanhol, com serenidade.

Sem rancor ou amargura, ele escolheu transformar a perda em força.

- As experiências mais negativas são as que mais ensinam. Eu tive a sorte de ter minha filha conosco por nove anos maravilhosos. Tenho mil lembranças dela. Me considero muito afortunado - relembra o pai.

continua após a publicidade

Luis Enrique novamente disputa uma final na Alemanha

Neste sábado (31), Luis Enrique volta a uma final de Champions, agora com o PSG, diante da Inter de Milão. Uma década se passou desde aquela noite em Berlim. E mesmo que Xana não esteja presente fisicamente, ele garante: sua energia permanece.

- Tenho uma foto maravilhosa dela fincando a bandeira do Barça no gramado. Agora, quero fazer o mesmo com a do PSG. Ela estará comigo — espiritualmente — e isso é muito importante - afirmou o comandante do PSG.

Luis Henrique e sua já falecida filha, Xana, no meio do gramado do Olímpico de Berlim após o Barcelona vencer a Champions League em 2015 (Foto: UEFA)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.