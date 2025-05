O Liverpool fez a Inglaterra tremer ao conquistar a Premier League. Na vitória por 5 a 1 diante do Tottenham, no domingo (27), o gol de Mac Allister gerou um abalo sísmico através da celebração da torcida, segundo um estudo da University of Liverpool.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O tento que virou o confronto para 2 a 1, anotado pelo argentino ainda na primeira etapa, levou a um tremor por conta de um pico de magnitude 1,74 na escala Richter, ferramenta matemática que mede a energia liberada que gera tremores.

continua após a publicidade

Os outros tentos do triunfo do clube de Merseyside estiveram abaixo da pintura anotada pelo meio-campista. Salah, o astro da trajetória campeã, fez o quarto na goleada, e gerou um pico de 1,60. O gol contra de Udogie, que fechou o triunfo, alcançou 1,35.

➡️ Premier League caminha para alcançar marca inédita na Uefa; confira

- Este experimento nos deu uma oportunidade única de usar a sismologia para capturar um registro científico da magnitude da vitória histórica do Liverpool, que garantiu o título. Usando equipamentos de monitoramento sísmico de última geração, normalmente utilizados em zonas de terremotos como Chile e Itália, registramos a incrível energia liberada tanto na superfície quanto abaixo - afirmou Ben Edwards, professor de sismologia da faculdade.

continua após a publicidade

👀 Veja o gol de Mac Allister no duelo:

🏆 Liverpool ergue a taça da Premier League pela segunda vez na era moderna

O Liverpool não conquistava a Premier League desde a temporada 2019-20, que marcou o primeiro troféu na era moderna, mas não tinha torcida devido à pandemia. A festa em Anfield, portanto, protagonizou a primeira conquista nacional do clube com os aficionados presentes desde a mudança da competição, em 1992-93. Ao todo, são 20 troféus agora, empatando com o rival Manchester United, que não vence o campeonato desde 2012-13.