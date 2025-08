Botafogo rejeita proposta do West Ham por goleiro John

O Botafogo recusou a proposta feita pelo West Ham no valor de 8 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões na cotação atual) pelo goleiro John. A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

De acordo com a imprensa britânica, o Manchester United é um dos interessados na situação do jogador, principalmente devido à lesão de André Onana. Outro clube da Premier League que monitorava a situação do campeão da Libertadores era o Everton. No entanto, o Lance! apurou que nenhuma proposta chegou à mesa da diretoria. Apenas do West Ham, que foi recusada.

Internamente, o clube alvinegro acredita que novas ofertas chegarão por John devido ao destaque do goleiro, que também está no radar de Carlo Ancelotti para a próxima convocação da Seleção Brasileira.

O goleiro renovou seu contrato com o Botafogo até 2028 com direito a valorização salarial e também aumento da multa rescisória a fim de dificultar a saída imediata de John. Antes, o jogador tinha contrato válido até 2027.

Ao anunciar a renovação de contrato com o goleiro, o Botafogo incluiu John na lista dos maiores goleiros da história do clube. "De Oswaldo Baliza e Adalberto a Manga, de Wagner a Jefferson, o Alvinegro sempre contou com guardiões que não só defenderam a meta com talento, mas também construíram um importante legado. Agora, John dá continuidade a essa trajetória, honrando a camisa e inspirando futuras gerações", declarou o Botafogo.

John pelo Botafogo

John chegou ao Botafogo em janeiro de 2024 após ser comprado junto ao Santos por US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7 milhões na cotação da época) e foi peça fundamental nos títulos do Brasileirão e da Libertadores, além de ter sido eleito melhor goleiro nas duas competições. Com 84 partidas com a camisa do clube carioca, John também apareceu em três pré-listas da seleção brasileira, mas não foi convocado.