Bayern de Munique e Lyon terão os caminhos cruzados em um amistoso internacional preparatório para a temporada 2025/26. A partida será realizada neste sábado (2), às 10h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE), a transmissão é da DAZN (serviço de streaming).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo ARS TOT Pré-temporada Amistoso internacional Data e Hora Sábado, 2 de agosto, às 10h30 (de Brasília) Local Allianz Arena, em Munique (ALE) Árbitro Onde assistir DAZN

O Bayern de Munique disputa sua primeira partida de pré-temporada após a eliminação para o PSG nas quartas de final do Mundial de Clubes. Na última temporada da Bundesliga, a equipe de Vincent Kompany terminou campeã, somando 82 pontos, com 25 vitórias, sete empates e duas derrotas.

continua após a publicidade

O Lyon, por sua vez, está no seu quinto jogo de pré-temporada desde o fim da Ligue 1. A equipe superou o Villefranche, por 1 a 0, empatou em 0 a 0 com o Daring Brussels, além de golear Hamburgo e Mallorca, ambos por 4 a 0. No Campeonato Francês, o Lyon terminou na sexta colocação, somando 57 pontos, e garantiu a vaga direta na próxima edição Europa League.

Tudo sobre o jogo entre Bayern e Lyon (onde assistir, horário, escalações e local):

BAYERN 🆚 LYON

Amistoso Internacional 2025

📆 Data e horário: sábado, 2 de agosto, às 10h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

👁️ Onde assistir: DAZN (serviço de streaming).

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Stanisic; Kimmich e Pavlovic; Michael Olise, Gnabry e Coman; Harry Kane.

❌ Desfalques: Alphonso Davies, Hiroki Ito e Jamal Musiala.

🔵🔴⚪ Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)

Descamps; Kumbedi, Mata, Niakhaté e Abner; Merah e Tessmann; Tolisso, Maitland-Niles e Mikautdze; Moreira.

❌ Desfalques: Orel Mangala e Ernest Nuamah.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.