Tottenham acerta contratação de meio-campista do Bayern; veja

O Tottenham segue ativo no mercado para fortalecer seu elenco visando a temporada 2025/26 e está próximo de oficializar mais um reforço. Os Spurs chegaram a um acordo com o Bayern de Munique pelo empréstimo de João Palhinha, meio-campista da seleção portuguesa, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

A negociação entre Tottenham e Bayern por João Palhinha foi fechada com um empréstimo de uma temporada como base, incluindo uma opção de compra de 30 milhões de euros (R$ 192,4 milhões na cotação atual). Além disso, o salário do português será pago integralmente pelos Spurs, que esperam o volante para realização dos exames médicos e assinatura do contrato.

João Palhinha será o quarto reforço do Tottenham para a próxima temporada. O clube inglês já acertou as chegadas dos jovens zagueiros Kota Takai (20 anos) e Luka Vuskovic (18), além do meia ganês Mohammed Kudus, que pertencia ao West Ham. Os jogadores são indicações do novo treinador dos Spurs, Thomas Frank, que substituiu Ange Postecoglou, deixando o clube com a conquista da Liga Europa.

João Palhinha nos tempos de Premier League e Fulham (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Números de Palhinha no Bayern de Munique

Formado nas categorias de base do Sporting e integrante recorrente das convocações da seleção portuguesa, João Palhinha chegou ao Bayern de Munique em 2024. Pelos Bávaros, Palhinha atuou em 25 partidas e conquistou o título da Bundesliga passada. O português retornará à Premier League, liga que lhe é familiar por ter se destacado no Fulham. A mudança para o Tottenham aparece em um momento importante para o volante, já que batalha por estar na próxima Copa do Mundo por Portugal do técnico Roberto Martínez.

