Técnico do PSG, Luis Enrique iguala feito de Ancelotti e Guardiola em Champions

Campeão com PSG, Luis Enrique igualou um feito de Ancelotti, Pep Guardiola, José Mourinho, Jupp Heynckes e Hitzfeld em Champions League. O comandante espanhol entrou para a seleta lista de treinadores que foram campeões do torneio por dois clubes diferentes.

Além da conquista inédita com o PSG, Luis Enrique já havia vencido a Liga dos Campeões com o Barcelona, em 2014/2015. Nunca houve na história um técnico que tenha levantado o principal troféu de clubes da Europa por três clubes diferentes.

Além disso, Luis Enrique igualou outros grandes nomes do futebol com dois títulos de Champions League, como Alex Ferguson (Manchester United) e Arrigo Sacchi (Milan). Neste momento, o espanhol está apenas atrás de Ancelotti, Guardiola, Bob Paisley e Zidane.

Trajetória de Luis Enrique no PSG

Com o fim da Copa do Mundo de 2022, Luis Enrique chegou a ser cotado como uma das opções para comandar a Seleção Brasileira, mas precisou aguardar até o meio do ano para ser contratado pelo PSG. Na primeira temporada, o comandante chegou na semifinal da Champions League, mas foi eliminado pelo Dortmund. No entanto, o treinador havia vencido a Ligue 1 e a Copa da França.

Em sua segunda temporada, Luis Enrique se superou e conquistou a inédita Liga dos Campeões e a tríplice coroa para o clube francês. O treinador entra para a história do clube, como o primeiro vencedor da Champions League.