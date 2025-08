O Inter Miami segue negociando a renovação do contrato de Lionel Messi, que encerra seu vínculo com o clube da MLS até o fim de 2025. Segundo informações do jornal "Marca", da Espanha, o time americano está disposto a oferecer, no mínimo, uma extensão de três anos, caso o argentino queira continuar jogando até os 41 anos.

Porém, apesar do desejo do Inter Miami de permanecer com Messi, e o jogador demonstrando que deseja seguir no clube da Flórida, uma renovação dependerá dos planos da reta final de carreira do camisa 10 nos gramados. O astro quer seguir ganhando títulos no clube e chegar à Copa do Mundo de 2026 - que seria sua sexta participação no torneio.

O clube dos Estados Unidos considera indiferente o tempo estipulado no contrato e quer deixar Messi livre para jogar futebol até quando bem entender, encerrando a carreira na MLS.

As negociações ainda não estão fechadas, mas a intenção é clara: ambas as partes desejam seguir juntas e o contrato será moldado de acordo com as vontades e a disponibilidade do jogador, o permitindo decidir seu futuro conforme se sinta bem fisicamente e motivado para continuar jogando.

Messi comemora seu gol no jogo do Inter Miami contra o Porto pelo Mundial de Clubes (Foto: Federico PARRA / AFP)

Messi muda Inter Miami de patamar após dois anos de chegada

Há exatos dois anos, Lionel Messi estreava pelo Inter Miami marcando um gol nos acréscimos contra o Cruz Azul, do México, pela Copa das Ligas. O lance marcou não apenas o início da trajetória do craque argentino no futebol norte-americano, mas também uma revolução na história do clube e da MLS.

De lanterna da Conferência Leste, o Inter Miami passou a ser tratado como uma potência esportiva e comercial nos Estados Unidos. Em menos de um ano, o clube conquistou a Leagues Cup e, em 2024, venceu a Supporters’ Shield, prêmio dado à equipe com a melhor campanha na temporada regular.

Messi foi o principal nome da transformação: em 67 jogos com a camisa rosa, balançou as redes 56 vezes, distribuiu 23 assistências e conquistou os prêmios de artilheiro e MVP da última edição da liga.

