Protagonistas do futebol inglês nos últimos anos, Liverpool e Manchester City têm algo em comum para atual temporada: a não disputa pelo título de competições europeias. Campeões pelo menos uma vez em edições recentes, a dupla acabou eliminada de forma precoce da Champions League. Em contramão, os outros quatro rivais do Big Six seguem vivos com a possibilidade de troféu continental. Seria isso falta de investimento? O Lance! analisa.

Liverpool e Manchester City iniciaram a temporada com objetivos diferentes. Enquanto os Reds esperavam para saber como seria o futuro do time sob o comando de Arne Slot, o azuis vinham para mais um ano sob o comando de Pep Guardiola para estender sua hegemonia. Prova disso foi a discrepância de investimentos entre um e outro.

Enquanto o City totalizou 243 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) em sete contratações nas duas janelas de transferências, o Liverpool gastou apenas 42 milhões de euros (R$ 268 milhões) com dois jogadores (Chiesa e Gravenberch). Os valores são de acordo com o site especializado "Transfermarkt". A ideia foi clara: enquanto Pep Guardiola queria mais reforços para voltar ao topo continental, Arne Slot optava por entender o que tinha em mãos antes de fazer grandes gastos.

As cifras não dizem muito a respeito do planejamento, prova disso são os resultados. Em âmbito nacional, foram bons. Com destaque para o Liverpool, que voltou a conquistar a Premier League e se igualou ao Manchester United como maior campeão inglês, com 20. O City, por sua vez, disputa vaga para a próxima Champions e pode terminar seu ano com apenas um título, sendo ele o da Copa da Inglaterra. Se expandirmos para a Europa, porém, ambos tiveram seus planos frustrados.

Liverpool e City são os únicos do Big Six fora da briga por títulos europeus. A equipe de Guardiola foi a que mais causou estranheza, já que teve mal desempenho na fase de liga e precisou disputar a repescagem para chegar às oitavas. O que eles não contavam é que seu adversário seria o Real Madrid, atual e maior campeão, que se classificou sem dificuldades. Os Reds, por sua vez, tiveram grande campanha na primeira fase, decidiram em casa a vaga nas quartas, mas perderam nos pênaltis para o PSG.

Alisson lamentando eliminação do Liverpool para o PSG na Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Com apenas 108 milhões de euros gastos (R$ 690 milhões), o Arsenal é o único inglês vivo na Champions. Os Gunners estão na semifinal, a qual perderam a ida, em casa, por 1 a 0 para o PSG. Já United e Tottenham se encontram com um pé na final da Europa League, já que venceram seus jogos de ida por 3 a 0 e 3 a 1, respectivamente. Os Diabos Vermelhos investiram 246 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão). Já os Spurs foram ao mercado para gastar 175 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão).

Por fim, mas não menos importante, o Chelsea também venceu seu jogo de ida na semi da Conference League e está perto da final. Sob direção do seu novo todo, Todd Boehly, os Blues foram os que mais gastaram entre os seis: 276 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão).

Gastos com reforços do Big Six 💰

1️⃣ Chelsea - 276 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) em 11 reforços

2️⃣ Manchester United - 246 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) em sete reforços

3️⃣ Manchester City - 243 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) em sete reforços

4️⃣ Tottenham - 175 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) em sete reforços

5️⃣ Arsenal - 108 milhões de euros (R$ 690 milhões) em três reforços

6️⃣ Liverpool - 42 milhões de euros em (R$ 268 milhões) dois reforços