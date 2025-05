Harry Kane encerra jejum de 16 anos e levanta primeiro título da carreira

Com o empate entre Freiburg e Bayer Leverkusen, Harry Kane colocou fim à espera por um título na carreira. O inglês celebrou sua primeira conquista como profissional ao ser campeão da Bundesliga com o Bayern de Munique. Este é o 34º título alemão da história do clube, e o centroavante foi protagonista na campanha vitoriosa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Título com rodadas de antecedência 🏆

O Bayern confirmou a conquista com duas rodadas de antecedência, na 32ª jornada do campeonato. Sob o comando de Vincent Kompany, a equipe assumiu a liderança ainda na terceira rodada, em setembro de 2023, e manteve-se no topo desde então, sem dar margem para uma reação do vice-líder Bayer Leverkusen.

continua após a publicidade

Até o momento, os Bávaros somam 76 pontos, têm o melhor ataque da competição com 93 gols marcados e a melhor defesa, com apenas 32 gols sofridos. Foram 23 vitórias em 32 jogos — números que ainda podem ser ampliados nos duelos restantes contra Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim.

Temporada avassaladora de Harry Kane ⚽

Seguindo a boa fase da temporada de estreia pelo clube na temporada 2023/24, quando terminou a Bundesliga com 36 gols e oito assistências em 32 partidas, Kane voltou a brilhar nesta edição. Até agora, são 24 gols e sete assistências em 29 jogos, sendo titular em 27 deles. Com o Bayern já fora das outras competições, a Bundesliga é a única frente restante, e o artilheiro ainda pode melhorar seus números nas rodadas finais.

continua após a publicidade

➡️Harry Kane empilha recordes quebrados em estreia do Bayern na Champions League

Além do título da Bundesliga, Harry Kane deve ser conquistar a artilharia da Bundesliga pela segunda temporada consecutiva (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

Histórico de Kane e a "maldição" quebrada 🙏

Consagrado como um dos maiores centroavantes da era moderna, Kane já era ídolo e artilheiro histórico do Tottenham Hotspur, onde marcou 280 gols e distribuiu 62 assistências em 435 jogos. No entanto, até sua chegada ao Bayern, títulos haviam sido um capítulo em branco em sua carreira.

Pela seleção inglesa, também empilha marcas: são 71 gols em 105 partidas, superando lendas Wayne Rooney e Sir Bobby Charlton. Mas o sucesso coletivo parecia sempre escapar — Kane perdeu a final da Champions League com o Tottenham, em 2019, e foi vice-campeão em duas Eurocopas com a Inglaterra. Agora, com a camisa do Bayern de Munique, o camisa 9 enfim levanta seu primeiro troféu — e encerra de vez qualquer rótulo de “amaldiçoado”.

➡️‘Quase tudo é esquecido’, diz Harry Kane sobre não vencer títulos

Conquistas individuais de Harry Kane

3x Artilheiro da Premier League (15-16 com 25 gols; 16-17 com 29 gols; 20-21 com 23 gols) Artilheiro da Copa do Mundo de 2018 (6 gols) Artilheiro das Eliminatórias da Euro de 2020 (12 gols) Artilheiro da Champions League 2023-24 (8 gols) Artilheiro da Bundesliga 2023-24 (36 gols) Chuteira de Ouro de 2023-24 (36 gols) Melhor Jogador Jovem da Premier League (2014-15)