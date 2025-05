Yamal faz golaço, Barcelona vence o Espanyol e é campeão de La Liga

Lamine Yamal fez, por momentos nesta temporada, o torcedor do Barcelona ter a carência da magia de Lionel Messi preenchida dentro de campo. Não com os mesmos números - o menino ainda nem completou 18 anos -, mas com momentos de genialidade que os Culés não viam há tempos. Esta quinta-feira (15) foi um destes momentos. O Barcelona venceu o Espanyol por 2 a 0 com um verdadeiro golaço e assistência de Yamal e foi campeão de La Liga pela 28ª vez.

O outro gol do dérbi foi marcado por Fermín Lopez, realizado no Estádio Cornellà-El Prat, casa do Espanyol.

Com a vitória, o Barcelona chega a 85 pontos em 36 rodadas e não pode mais ser alcançado pelo Real Madrid, segundo na tabela. Com dois jogos restantes em La Liga, o Real só pode chegar a 84 caso vença os dois últimos compromissos. Dessa forma, o Barcelona é campeão do Campeonato Espanhol.

Como foi o jogo entre Espanyol e Barcelona?

Logo aos 4', foi o Espanyol quem quase abriu o placar. Após bela jogada trabalhada de contra-ataque, González saiu na cara do gol e desperdiçou a chance de complicar a vida do Barcelona. Aos 8', um torcedor do Espanyol tentou invadir o gramado após confusão na arquibancada, e o jogo ficou paralizado por alguns minutos. Após uma conversa do árbitro com os seguranças, a partida reiniciou.

Aos 13', Pedri deu um passe de gênio para Dani Olmo na entrada da área. O espanhol perdeu a bola, que ficou viva para Lewandowski. O atacante levou para a direita e chutou com muito perigo pelo lado direito de Garcia - quase o gol do Barça. Aos 15', o Espanyol saiu na cara do gol mais uma vez. Expósito achou um belo passe em profundidade para Puado, que chutou afobado e Szczesny defendeu, salvando os visitantes. Aos 30', Pedri arriscou de fora da área e levou perigo, mas errou o alvo.

Lamine Yamal em ação pelo Barcelona contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)

O Barcelona voltou do intervalo propondo mais o jogo. Aos 8' da segunda etapa, um golaço digno de Bola de Ouro para Lamine Yamal. O espanhol de 17 anos recebeu pela direita, cortou para o meio e mandou onde a coruja dorme para abrir o placar para os visitantes. Depois do gol, o Barcelona começou a controlar a partida, sem pressa para definir as jogadas.

Aos 33', o árbitro foi chamado à cabine do VAR para rever uma não decisão de campo. Cabrera deu uma cotovelada na barriga de Yamal e foi expulso após a agressão. Aos 40', Yamal ainda teve mais uma oportuindade dentro da área, mas chutou fraco para a defesa de Garcia. O Espanyol até tentou o empate nos últimos minutos da partida, mas não foi efetivo no último passe. Aos 50', Yamal serviu Fermín López dentro da área, que finalizou bem e deu números finais à partida. Dois a zero.

O que vem por aí?

Já campeão, o Barcelona ainda tem dois compromissos para cumprir tabela em La Liga. No domingo (18), o clube recebe o Villarreal em casa para celebrar o título com sua torcida. Por outro lado, o Espanyol encara o Osasuna, também no domingo (18), fora de casa para tentar se livrar de vez da ameaça do rebaixamento.

✅ FICHA TÉCNICA

Espanyol 0x2 Barcelona

36ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: Quinta-feira, 15 de maio de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona (ESP)

🥅 Gols: Lamine Yamal (BAR - 8' 2ºT); Fermín López (BAR - 50' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Christensen (BAR), Cheddira (ESP), Kumbulla (ESP)

🟥 Cartões vermelhos: Cabrera (ESP)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔵⚪ ESPANYOL (Técnico: Manolo González)

J. Garcia; O. El Hilali, M. Kumbulla, L. Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano (Pere Milla), U. González de Zárate, A. Roca (Carreras); E. Expósito, J. Puado (Cheddira), Roberto Fernández (Calero).

🔵🔴 BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

W. Szczesny; G. Martín (Balde), A. Christensen (Fort), R. Araújo (Cubarsí), E. García; Pedri Gonzalez, F. de Jong, D. Olmo (Gavi); Raphinha, Lamine Yamal, R. Lewandowski (Fermín López).

