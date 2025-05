A ida de Trent Alexander-Arnold do Liverpool para o Real Madrid é iminente. O lateral-direito, campeão da Premier League da temporada 2024/25, ainda não assinou o contrato com o clube espanhol, mas já tem um acordo para trocar o futebol inglês pelo espanhol ao fim da temporada. Os atuais prazos contratuais impedem que o defensor se junte ao Real antes do Mundial de Clubes, mas o cenário pode mudar.

continua após a publicidade

Arnold comemora gol Leicester x Liverpool (Foto: Darren Staples / AFP)

Segundo o jornal As, o Liverpool aceita liberar Arnold de forma antecipada para que o lateral se junte ao elenco do Real Madrid no Mundial de Clubes. O contrato do lateral com o clube inglês vai até o dia 30 de junho e as inscrições de atletas para o torneio só podem ser feitas até o dia 10 de junho. A última partida do Liverpool na temporada acontece no dia 25 de maio e uma saída antecipada não traria prejuízo técnico ao elenco num futuro próximo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Apesar de ser um cenário simples, o Liverpool espera contrapartidas por parte de Arnold e do Real Madrid na negociação. Em primeiro lugar, o clube inglês deseja que o lateral abra mão de seu salário do mês de junho, que gira em torno de 900 mil euros.

Além de economizar com o não pagamento do último salário de Arnold, o Liverpool também aguarda uma compensação financeira do Real Madrid pela liberação antecipada do atleta. Os valores são semelhantes ao salário do jogador e a soma dos valores chegaria próxima à casa dos dois milhões de euros.

continua após a publicidade

Segundo o Transfermarkt, Arnold está avaliado em 75 milhões de euros atualmente. Apesar da diferença exorbitante, o Liverpool teria um prejuízo menor, já que o jogador pode deixar o clube ao fim do contrato sem que os Reds recebam qualquer tipo de compensação.

Números de Arnold pelo Liverpool

Alexander-Arnold fez sua estreia pela equipe profissional do Liverpool na temporada 2016/17. Formado nas categorias de base do clube, o jogador de 26 anos já declarou sua torcida pelo time de Londres. Em seus quase 10 anos de carreira, Arnold disputou 351 jogos, marcou 23 gols e contribuiu com 92 assistências pelo clube.

Para a cidade. Para a torcida, escreveu Alexander-Arnold na legenda da publicação.

Ao todo, foram oito títulos conquistados pelo time em sua passagem. Apesar das mágoas geradas por sua saída, Arnold é idolatrado por boa parte da torcida do Liverpool.