Chegou o tão aguardado dia de conhecer o melhor time do mundo em 2025! PSG e Flamengo terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, em partida válida pela final do Intercontinental. A seguir, o Lance! relembra a temporada dos finalistas e apresenta as principais informações sobre o confronto.

PSG 🔵🔴

2024/25 🔢

É fato claro e notório que o PSG viveu uma campanha de 2024/25 histórica, com o inédito título da Champions League legitimado na goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final, além de reafirmar a supremacia doméstica ao conquistar a tríplice coroa francesa — Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França.

Contudo, se a temporada passada foi marcada por uma liga nacional sem concorrência ao gigante, a situação mudou. A equipe treinada por Luis Enrique ocupa a vice-liderança com 36 pontos, obtidos em 10 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 35 gols marcados e 14 sofridos, com saldo positivo de 21. Está apenas um ponto atrás do Lens, que lidera com 37, tendo conquistado 12 vitórias, um empate e três derrotas. As duas derrotas foram diante de adversários considerados fortes do país: Olympique de Marselha e Monaco, ambas por 1 a 0.

Na Champions, o Paris também ocupa a segunda colocação: 12 pontos em cinco rodadas — três a menos que o líder Arsenal, detentor de 100% de aproveitamento. A campanha parisiense registra quatro vitórias e uma derrota, com 19 gols marcados e oito sofridos, ou seja, saldo positivo de 11. O único revés ocorreu em 4 de novembro, no Parc des Princes, quando o Bayern de Munique venceu por 2 a 1.

O desfecho da última temporada e o início da atual também merecem destaque. O Mundial de Clubes em formato inédito, com 32 equipes, foi disputado pela primeira vez nos Estados Unidos e quase coroou o ano perfeito da entidade, que acabou derrotado pelo Chelsea por 3 a 0 na final. Na transição entre uma temporada e outra, o clube conquistou a Supercopa da Uefa contra o Tottenham nos pênaltis após reagir de um 2 a 0, empatar e vencer por 4 a 3 nas cobranças.

Por fim, nas competições nacionais de 2025/26, a Supercopa da França terá decisão em 8 de janeiro, às 13h (de Brasília), contra o Marseille. A estreia do PSG na atual edição da Copa da França está marcada para 20 de dezembro, às 17h (de Brasília), diante do modesto Fontenay, da terceira divisão nacional.

Melhor elenco do mundo? ⚽

Individualmente, o PSG terá um desfalque importante para a decisão: o lateral-direito titular Achraf Hakimi, considerado por muitos o melhor do mundo em sua posição. A tendência é que o jovem meio-campista Warren Zaïre-Emery seja improvisado no setor, assim como nos últimos jogos. Antes do embarque para o Catar, havia dúvidas sobre as condições físicas do zagueiro e capitão Marquinhos e do atacante Ousmane Dembélé — atual melhor jogador do mundo pela Bola de Ouro e pelo Fifa The Best —, porém ambos viajaram e estão à disposição.

A base do Paris encontra-se em uma situação de instabilidade, sobretudo no gol. O clube perdeu Gianluigi Donnarumma nesta temporada, e a posição passou a ser disputada pelo recém-contratado Lucas Chevalier e pelo ainda pouco conhecido Matvei Safonov. A linha defensiva conta com Marquinhos e Willian Pacho como zagueiros centrais, sustentados por dois laterais ativos: Zaïre-Emery pela direita e Nuno Mendes — um dos melhores do mundo — pela esquerda. No meio-campo, o sólido trio João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz. No ataque, Dembélé atua como falso nove, enquanto Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia oferecem desequilíbrio pelos lados.

Onze inicial do PSG antes da partida contra o Athletic Bilbao, válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Cesar Manso/AFP)

Flamengo 🔴⚫

2025 🔢

Se o PSG alcançou o ápice do futebol europeu pela primeira vez nesta temporada, o mesmo não se aplica ao Flamengo. Sob o comando de Filipe Luís, o Rubro-Negro tornou-se a primeira instituição brasileira a levantar quatro taças da Libertadores, ao vencer do Palmeiras por 1 a 0, em Lima (PER). No cenário nacional, levantou a taça do Brasileirão, o nono título da história do clube, após somar 79 pontos em 38 rodadas, fruto de 23 vitórias, 10 empates e cinco derrotas, além de 78 gols marcados e 21 sofridos.

O ano ainda começou com a conquista da Supercopa do Brasil, ao vencer o Botafogo por 3 a 1, e se completou com o Campeonato Carioca, após superar Fluminense em dois jogos. O conjunto de resultados consolida, de forma inequívoca, o Flamengo como a principal força do futebol brasileiro e sul-americano, posição que vem ocupando com frequência desde 2019.

Fora da América do Sul, o Mais Querido utilizou o Intercontinental para reafirmar a força de um clube com uma das maiores torcidas do planeta. A equipe superou o Cruz Azul, do México, no Derby das Américas; e venceu o Pyramids, do Egito, na Copa Challenger. No Mundial realizado no meio do ano, já havia derrotado equipes africanas e norte-americanas, além do futuro campeão Chelsea na fase de grupos. Agora, depois de enfrentar os melhores de seus continentes, o Flamengo "quer o mundo de novo" contra o Paris, e assim interromper a hegemonia europeia nos torneios intercontinentais.

Malvadão 👺

O Rubro-Negro chega à partida em seu melhor momento, com praticamente todo o elenco disponível, à exceção do goleiro reserva Matheus Cunha, que retornou ao Brasil para acompanhar o nascimento do filho. Por opção do treinador, há duas indefinições na escalação titular: na defesa, Léo Ortiz e Danilo disputam a vaga de zagueiro pelo lado direito ao lado de Léo Pereira, que atua na esquerda; no ataque, Samuel Lino e Everton Cebolinha concorrem à posição pelo setor esquerdo do campo.

A base da equipe é formada pelo herói da Glória Eterna, Agustín Rossi, acompanhado pelo lateral-direito Guillermo Varela — destaque na final da Libertadores —, e pelo experiente lateral-esquerdo Alex Sandro. A zaga permanece indefinida, com três opções: a presença constante de Léo Pereira, o "camisa 10" da defesa Léo Ortiz ou o talismã Danilo. O meio-campo é estruturado com Erick Pulgar como primeiro homem de proteção e distribuição; Jorginho, cérebro responsável pela transição entre defesa e ataque; e o "dono" do time Giorgian De Arrascaeta como meia-atacante. No ataque, o versátil Jorge Carrascal atua pela direita, o ídolo Bruno Henrique na referência explorando profundidade e velocidade, e na esquerda um ponta com habilidade e drible, normalmente Lino.

Onze inicial do Flamengo antes da partida contra o Cruz Azul, válida pela Copa Intercontinental de 2025 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

PSG ⚔️ Flamengo: quem será o campeão mundial?

A partida coloca frente a frente duas equipes que dominaram os continentes mais tradicionais do futebol e promete definir qual delas encerrará 2025 com o rótulo de melhor time do mundo. O confronto será marcado por times que buscam controlar o jogo a partir da posse de bola, capazes de transições rápidas, pressão constante e de proporcionar um espetáculo do esporte bretão.

O PSG busca um título inédito em seus 55 anos de história e sobrelevar a frustração do vice-campeonato mundial deste ano, a fim de retomar o status de time a ser batido; além do feito político de ganhar um torneio disputado no Catar, país que controla o clube. O Flamengo, por sua vez, já retomou protagonismo o qual nunca deveria ter perdido e agora visa alcançar a maior glória de sua história pela segunda vez.

Tudo isso como forma de agradecer pelo apoio da Nação, por toda a paixão dedicada e pelo incentivo constante ao clube neste ano. Uma torcida eufórica, presente tanto nas arquibancadas do Estádio Ahmad bin Ali quanto entre milhões de apaixonados torcedores em todo o Brasil, que transformarão a tarde de quarta-feira em um verdadeiro feriado nacional para acompanhar a grande decisão.

Diferentemente dos demais jogos do Intercontinental, a partida desta quarta-feira será disputada com casa cheia. O estádio, com capacidade para 45 mil espectadores, deve receber cerca de 40 mil pessoas. A arbitragem ficará a cargo do marroquino naturalizado estadunidense Ismail Elfath, que será auxiliado por Parker Corey e Kyle Atkins, enquanto Allen Chapman atuará como responsável pelo VAR. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo (televisão aberta); SporTV (televisão fechada); CazéTV, ge e Fifa+ (streaming).