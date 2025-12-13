Zagueiros decidem, Flamengo vence o Pyramids e enfrenta o PSG na final do Mundial

Pelo mundo de novo! O Flamengo venceu o Pyramids (EGI) por 2 a 0, neste sábado (13), e está na final da Copa Intercontinental contra o PSG. Léo Pereira e Danilo, com dois passes de Arrascaeta, fizeram os gols da classificação rubro-negra no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, e consagraram a equipe como campeã da Copa Challenger. Assim, o Mais Querido segue vivo no sonho do bicampeonato mundial.

Flamengo x Pyramids: como foi o jogo?

O Flamengo assumiu o controle da partida desde o início, sustentando a posse de bola e ocupando o campo ofensivo com frequência. Na primeira etapa, equipe de Filipe Luís concentrou suas ações pelos lados, sobretudo pelo corredor esquerdo com Cebolinha, enquanto o Pyramids adotou uma postura reativa, com linhas baixas e foco quase exclusivo em proteger a própria área e buscar transições rápidas, que pouco se materializaram na maior parte do primeiro tempo.

Apesar do domínio territorial, o Rubro-Negro encontrou dificuldades para transformar volume em chances claras. A melhor oportunidade em bola rolando surgiu quando Cebolinha apareceu livre dentro da área, mas teve a finalização travada na pequena área pela defesa egípcia. Com espaços reduzidos e pouca mobilidade do adversário, a solução veio na bola parada. Aos 24 minutos, Arrascaeta cobrou falta para a área, Léo Pereira se antecipou à marcação e cabeceou no canto para abrir o placar.

Após o gol, o Flamengo reduziu o ritmo e passou a trocar passes no campo defensivo com a intenção de atrair o Pyramids e explorar eventuais brechas. O plano, no entanto, teve pouca resposta, já que o time egípcio manteve a marcação recuada e deixou para reagir apenas no fim da etapa inicial. Primeiro, em uma finalização perigosa de Ziko dentro da área. Depois, já aos 45 minutos, Mayele ficou frente a frente com Rossi, que venceu o duelo e evitou o empate com uma defesa decisiva.

A equipe egípcia voltou do intervalo mais agressiva. Logo na saída de bola, Mayele recebeu lançamento na grande área e bateu firme, mas longe do gol de Rossi. Três minutos depois, foi a vez de Zakara dominar dentro da área e bater rasteiro, acertando a rede pelo lado de fora.

Não demorou muito para o Flamengo dar um banho de água fria na pressão do Pyramids. Em mais uma jogada de bola parada, Arrascaeta cobrou falta na segunda trave e Danilo, o herói da Libertadores, voou mais uma vez — contando com falha do goleiro El Shenawy — para marcar o segundo rubro-negro em Doha.

Com a vantagem confortável no placar, o Rubro-Negro passou a ter menos a bola, mas sem sofrer investidas perigosas do adversário. A melhor chance dos egípcios veio de fora da área, mais uma vez com Mayele, e Rossi saltou para encaixar a bola. Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo, também teve boa chance ao tentar driblar o goleiro El Shenawy, que levou a melhor no duelo.

O jogo ganhou clima quente na reta final. Zalaka reclamou de pênalti após se acertado no rosto por Erick Pulgar, mas a arbitragem mandou seguir. O lance gerou revolta do lado do Pyramids, e os jogadores de ambas equipes começaram a se entranhar em campo.

Nos minutos finais, o Flamengo ainda contou com a volta de Pedro após 52 dias afastado por lesão. O camia 9 substituiu Carrascal aos 40 minutos da segunda etapa e teve chance de marcar ao receber de Bruno Henrique, mas parou no goleiro. Ele ainda arriscou chute de fora da área, e mais uma vez ficou em El Shenawy. No fim, vitória tranquila do Rubro-Negro para seguir em busca do bicampeonato mundial.

Danilo e Léo Pereira comemoram o segundo gol do Flamengo sobre o Pyramids na Copa Intercontinental (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O que vem por aí?

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), e decidirá o título da Copa Intercontinental contra o PSG. O duelo acontece, mais uma vez, no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 PYRAMIDS

COPA CHALLENGER / COPA INTERCONTINENTAL

📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, no Catar;

🥅 Gols: Léo Pereira, aos 24'/1ºT (1-0);

🟨 Cartões Amarelos: Marrie, Atef e Zalaka (PYR);

🟥 Cartões Vermelhos:

🏟️ Público: 8.368 pessoas.



⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho (De la Cruz) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Pedro), Plata e Cebolinha (Bruno Henrique).

PYRAMIDS (Técnico: Krunoslav Jurcic)

Elshenawy; Chibi, Marrie, Samy e Hamdy; Lasheen, Atef, Toure (Reda); Ziko (Ewerton Silva), Zavaka (Fathi) e Mayele.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Al Jassim Abdulrahman;

🚩 Assistentes: Al Marri Taleb e Al Maqaleh Saoud;

🖥️ VAR: Al Marri Khamis.