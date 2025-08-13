PSG vence Tottenham nos pênaltis e conquista Supercopa da Europa
Equipe francesa conquista inédito título na história
O PSG venceu o Tottenham nos pênaltis após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar e conquistou a Supercopa da Europa, nesta quarta-feira (13). A equipe inglesa largou na frente com gols de Van de Ven e Romero, enquanto os franceses buscaram o empate na reta final da partida com Kang-in Lee e Gonçalo Ramos.
Nos pênaltis, Vitinha desperdiçou a primeira cobrança do PSG, mas Chevalier defendeu a batida de Van de Ven, enquanto Tel finalizou para fora pelo lado do Tottenham. Enquanto isso, os franceses marcaram com Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, Dembélé e Nuno Mendes para superar o rival por 4 a 3.
Como foi a partida entre PSG e Tottenham?
No etapa inicial, o Tottenham conseguiu ter as melhores chances da partida, enquanto o PSG entrou em campo em um ritmo muito lento. Na primeira boa oportunidade, Richarlison recebeu um passe em profundidade de Kudus e bateu de fora da área para grande defesa de Chevalier. Aos 38 minutos, João Palhinha aproveitou uma boa levantada na área e bateu de voleio para um milagre de Chevalier antes da bola tocar no travessão e voltar nos pés de Van de Ven, que finalizou e estufou as redes para abrir o placar para os Spurs.
Na volta do intervalo, o Tottenham seguiu pressionando o PSG. No primeiro lance do segundo tempo, Richarlison obrigou Chevalier a fazer nova defesa. E aos dois minutos, Romero aproveitou uma cobrança de falta na área, surgiu livre de marcação, cabeceou e contribuiu com um frango do goleiro para ampliar o marcador para os ingleses. Aos 20 minutos, os franceses responderam com uma jogada individual de Doué, que encontrou espaço de fora da área e bateu para boa intervenção de Vicario. Após muita pressão, o PSG chegou ao empate aos 39 minutos com Kang-in Lee soltando uma bomba de canhota no cantinho. E nos acréscimos, Dembélé foi acionado pela direita, cruzou na área e Gonçalo Ramos cabeceou para empatar a partida aos 48 minutos.
O que vem por aí para PSG e Tottenham?
No sábado (16), o Tottenham recebe o Burnley pela estreia da Premier League, às 11h (de Brasília). Por outro lado, o PSG visita o Nantes, no domingo (17), pela 1ª rodada da Ligue 1, às 15h45 (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
PSG 2 (4) x (3) 2 Tottenham - Supercopa da Europa
Final
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 13 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Bluenergy Stadium, em Udine (ITA).
🥅 Gols: Van de Ven, 38'/1ºT (0-1); Romero, 2'/2ºT (0-2); Kang-in Lee, 39'/2ºT (1-2); Gonçalo Ramos, 48'?2ºT (2-2)
🟨 Cartões amarelos: Richarlison e Danso (TOT); Barcola, Pacho e Dembélé (PSG)
PSG (Técnico: Luis Enrique)
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery (Kang-in Lee) e Vitinha; Barcola (Mbaye), Doué (Gonçalo Ramos), Dembélé e Kvaratschelia (Fabian Ruiz).
TOTTENHAM (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Pedro Porro, Danso, Romero, Van de Ven e Spence; Sarr (Bergvall), Palhinha (Gray) e Bentancur; Richarlison (Solanke) e Kudus (Tel).
