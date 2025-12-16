Fifa The Best: melhor 11 passa de € 1 bilhão em valor de mercado
Seleção foi escolhida nesta terça-feira, em Doha (QAT), com destaque para o PSG
A Fifa premiou, nesta terça-feira, os melhores jogadores da temporada. E foram selecionados, dentre os premiados na cerimônia em Doha, no Qatar, os jogadores para a equipe ideal da temporada (contada na lógica europeia) em meio às demais premiações do The Best. E o somatório do valor de mercado dos destaques passa de € 1,1 bilhão, de acordo com o site especializado Transfermarkt. Na conversão atual, o equivalente a R$ 7 bilhões.
Exatamente € 1,118 bilhão é valor de mercado dos eleitos: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil Van Dijk e Nuno Mendes; Vitinha, Pedri, Jude Bellingham e Cole Palmer; Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.
Confira abaixo os valores individuais:
Gianluigi Donnarumma - € 45 milhões
Achraf Hakimi - € 80 milhões
William Pacho - € 70 milhões
Virgil Van Dijk - € 18 milhões
Nuno Mendes - € 75 milhões
Vitinha - € 110 milhões
Pedri - € 140 milhões
Jude Bellingham - € 160 milhões
Cole Palmer - € 120 milhões
Lamine Yamal - € 200 milhões
Ousmane Dembélé - € 100 milhões
Dembélé vence The Best e é eleito melhor do mundo pela Fifa
Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo no FIFA The Best, nesta terça-feira, em Doha, no Catar. Atacante do PSG, o francês superou Lamine Yamal, do Barcelona, e Mbappé, do Real Madrid, que completaram o top-3 da premiação. A votação considerou o desempenho da temporada 2024/25.
Aos 28 anos, o atacante consolida a melhor fase da carreira. Protagonista do PSG no título inédito da Champions League, Dembélé também conquistou a Ligue 1 e a Copa da França. Na temporada 24/25, somou 35 gols e 14 assistências em 53 partidas, números que pesaram na escolha do colégio eleitoral. O francês já havia vencido a Bola de Ouro em setembro e agora unifica os dois principais prêmios individuais do futebol mundial.
