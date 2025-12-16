Clube chinês visita sede da LaLiga: entenda o intercâmbio

Uma delegação do Shanghai Port FC visitou a sede da LaLiga, em Madri (ESP), nos últimos dias. Ocorre que a organização da elite do futebol espanhol e a liga de futebol chinesa têm um acordo estratégico e buscam identificar novas frentes de colaboração. O objetivo final é o desenvolvimento do futebol do país asiático, com base em padrões técnicos, operacionais e institucionais adotados na Espanha.

O grupo visitante foi formado por executivos e gestores das áreas esportiva, financeira, gestão e de operações do clube. Durante a agenda, representantes do Shanghai participaram de reuniões com a LaLiga para discutir oportunidades de cooperação em diferentes níveis. Isso tanto para o futebol de base quanto para a estruturação de clubes profissionais.

Um dos principais focos do intercâmbio foi o futebol de formação. O clube chinês demonstrou interesse em compreender os processos e estruturas do futebol de base espanhol, de escola reconhecida. As conversas abordaram possíveis programas de curto, médio e longo prazo para jovens jogadores na Espanha, além de iniciativas de formação técnica para treinadores, assessoria em metodologias de alto rendimento e alianças com clubes da LaLiga para intercâmbios esportivos.

Segundo as partes envolvidas, esse tipo de intercâmbio é visto como uma oportunidade para estimular o desenvolvimento de talentos chineses a partir de padrões europeus de formação. Além da formação esportiva, a visita também teve como objetivo aprofundar o entendimento sobre o funcionamento de clubes de elite

Algumas operações debatidas são consideradas centrais: em áreas ligadas à gestão de dias de jogo, estratégia de marca, ativação comercial e aos processos de profissionalização das estruturas esportivas.

Durante a estadia na Espanha, além da reunião com a LaLiga, o Shanghai Port FC visitou clubes como Atlético de Madrid e o Espanyol. A delegação também acompanhou, no último domingo, a partida entre Barcelona e Osasuna.

Na China

A entidade espanhola já atua na China. A cooperação inclui iniciativas como a LaLiga Academy Shanghai, programas de futebol de base e eventos institucionais voltados à cooperação bilateral, como o LaLiga Extratime, dedicado ao desenvolvimento do futebol de base.