menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Clube chinês visita sede da LaLiga: entenda o intercâmbio

Entidade espanhola e representantes do clube asiático buscam ampliar parceria

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
18:16
laliga-anuncia-novas-medidas-de-combate-ao-racismo-Futebol-Latino
imagem cameraLaLiga busca ampliar relações com instituições ao redor do globo
  • Matéria
  • Mais Notícias

Uma delegação do Shanghai Port FC visitou a sede da LaLiga, em Madri (ESP), nos últimos dias. Ocorre que a organização da elite do futebol espanhol e a liga de futebol chinesa têm um acordo estratégico e buscam identificar novas frentes de colaboração. O objetivo final é o desenvolvimento do futebol do país asiático, com base em padrões técnicos, operacionais e institucionais adotados na Espanha.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O grupo visitante foi formado por executivos e gestores das áreas esportiva, financeira, gestão e de operações do clube. Durante a agenda, representantes do Shanghai participaram de reuniões com a LaLiga para discutir oportunidades de cooperação em diferentes níveis. Isso tanto para o futebol de base quanto para a estruturação de clubes profissionais.

Um dos principais focos do intercâmbio foi o futebol de formação. O clube chinês demonstrou interesse em compreender os processos e estruturas do futebol de base espanhol, de escola reconhecida. As conversas abordaram possíveis programas de curto, médio e longo prazo para jovens jogadores na Espanha, além de iniciativas de formação técnica para treinadores, assessoria em metodologias de alto rendimento e alianças com clubes da LaLiga para intercâmbios esportivos.

continua após a publicidade

Segundo as partes envolvidas, esse tipo de intercâmbio é visto como uma oportunidade para estimular o desenvolvimento de talentos chineses a partir de padrões europeus de formação. Além da formação esportiva, a visita também teve como objetivo aprofundar o entendimento sobre o funcionamento de clubes de elite

Algumas operações debatidas são consideradas centrais: em áreas ligadas à gestão de dias de jogo, estratégia de marca, ativação comercial e aos processos de profissionalização das estruturas esportivas.

continua após a publicidade

Durante a estadia na Espanha, além da reunião com a LaLiga, o Shanghai Port FC visitou clubes como Atlético de Madrid e o Espanyol. A delegação também acompanhou, no último domingo, a partida entre Barcelona e Osasuna.

Na China

A entidade espanhola já atua na China. A cooperação inclui iniciativas como a LaLiga Academy Shanghai, programas de futebol de base e eventos institucionais voltados à cooperação bilateral, como o LaLiga Extratime, dedicado ao desenvolvimento do futebol de base.

Clube chinês visita sede da LaLiga: entenda o intercâmbio (Foto: Divulgação / La Liga)
Clube chinês visita sede da LaLiga: entenda o intercâmbio (Foto: Divulgação / La Liga)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias