Mundial: Fifa define arbitragem para PSG x Flamengo

A Fifa definiu a arbitragem para a partida entre PSG e Flamengo, que decidem a taça do Mundial nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília). Ismail Elfath, do Marrocos (naturalizado estadunidense), apita o confronto no Estádio Ahmad bin Ali Stadium, em Doha, no Catar. O profissional, aliás, é um velho conhecido do torcedor rubro-negro, ainda mais se falando em Intercontinental.

Ismail Elfath apitou o jogo de estreia do Flamengo no Mundial de Clubes de 2019. Na ocasião, a equipe, treinada por Jorge Jesus, venceu o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 1. Na decisão, o Rubro-Negro perdeu para o Liverpool por 1 a 0.

Árbitro que apitará o jogo desta quarta esteve no Mundial de 2019 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Equipe de arbitragem de PSG x Flamengo

Os assistentes serão Parker Corey e Atkins Kyle. Chapman Allen será o responsável pelo VAR.

Para chegar até a decisão, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, nas quartas e semis, respectivamente. O PSG, por sua vez, assegurou a sua vaga para a grande decisão com o título da Champios League.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.