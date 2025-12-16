menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Dembélé melhor do mundo; veja vencedores da Bola de Ouro e do Fifa The Best no mesmo ano

Atacante francês foi protagonista de temporada histórica no PSG em 2024/25

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 16/12/2025
16:34
FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGO-TRAINING
imagem cameraOusmane Dembélé, do PSG, treina antes da final do Intercontinental de 2025 contra o Flamengo, no Catar (Foto: Karim Jaafar/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ousmane Dembélé, do PSG, foi eleito o melhor jogador do futebol masculino pelo prêmio Fifa The Best nesta terça-feira (16), em Doha, no Catar. A conquista consagra a melhor temporada da carreira do atleta, que já havia recebido a Bola de Ouro em setembro. A seguir, o Lance! apresenta a história de cada premiação e relembra os anos em que o vencedor foi o mesmo nas duas honrarias.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Bola de Ouro e o Fifa The Best são as duas principais premiações do futebol mundial. O troféu concedido pela revista France Football é o mais tradicional, sendo entregue desde 1956, enquanto a entidade máxima do futebol instituiu sua cerimônia em 1991. Desde então, ocorreram oito edições com vencedores distintos e 21 em que o mesmo jogador recebeu ambas as honrarias.

continua após a publicidade

Entre 2010 e 2015, as duas premiações foram unificadas sob o título de Fifa Bola de Ouro. Em 2016, voltaram a se separar com a criação do Fifa The Best. Ambos reconhecem os melhores jogadores da temporada europeia, embora apresentem critérios e distinções próprias.

Entre as principais diferenças dos vencedores, Lionel Messi conquistou sete Bolas de Ouro e seis prêmios da Fifa; Robert Lewandowski recebeu dois prêmios da Fifa, mas nenhuma Bola de Ouro; Zinédine Zidane possui três prêmios da Fifa e apenas uma Bola de Ouro. Dos brasileiros, Ronaldo Fenômeno soma três prêmios da Fifa e duas Bolas de Ouro; Ronaldinho Gaúcho conquistou dois prêmios da Fifa e uma Bola de Ouro. Jean-Pierre Papin, Hristo Stoichkov, Matthias Sammer, Michael Owen, Pavel Nedvěd e Andriy Shevchenko foram agraciados com a Bola de Ouro, mas não receberam o prêmio da Fifa.

continua após a publicidade

Nas demais ocasiões, os prêmios coincidiram em seus vencedores. A seguir, apresenta-se a lista completa:

Anos em que Fifa e Bola de Ouro coincidiram 🏆

  • 1992 – Van Basten
  • 1993 – Roberto Baggio
  • 1995 – George Weah
  • 1997 – Ronaldo
  • 1998 – Zidane
  • 1999 – Rivaldo
  • 2002 – Ronaldo
  • 2005 – Ronaldinho Gaúcho
  • 2006 – Cannavaro
  • 2007 – Kaká
  • 2008 – Cristiano Ronaldo
  • 2009 – Messi
  • 2010* – Messi
  • 2011* – Messi
  • 2012* – Messi
  • 2013* – Cristiano Ronaldo
  • 2014* – Cristiano Ronaldo
  • 2015* – Messi
  • 2016 – Cristiano Ronaldo
  • 2017 – Cristiano Ronaldo
  • 2018 – Modrić
  • 2019 – Messi
  • 2023 – Messi
  • 2025 – Dembélé

*2010–2015: período em que os prêmios foram unificados (Bola de Ouro Fifa).

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro de 2025 (Foto: Divulgação/France Football)
Ousmane Dembélé, vencedor da Bola de Ouro de 2025 (Foto: Divulgação/France Football)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias