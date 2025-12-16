Dembélé melhor do mundo; veja vencedores da Bola de Ouro e do Fifa The Best no mesmo ano
Atacante francês foi protagonista de temporada histórica no PSG em 2024/25
- Matéria
- Mais Notícias
Ousmane Dembélé, do PSG, foi eleito o melhor jogador do futebol masculino pelo prêmio Fifa The Best nesta terça-feira (16), em Doha, no Catar. A conquista consagra a melhor temporada da carreira do atleta, que já havia recebido a Bola de Ouro em setembro. A seguir, o Lance! apresenta a história de cada premiação e relembra os anos em que o vencedor foi o mesmo nas duas honrarias.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Mbappé derrota PSG na Justiça, e craque irá receber R$ 389 milhões do ex-clube
Futebol Internacional16/12/2025
- Futebol Internacional
Ex-PSG, Donnarumma é eleito Melhor Goleiro do Mundo pela Fifa
Futebol Internacional16/12/2025
- Futebol Feminino
The Best: Aitana Bonmatí é eleita melhor jogadora do mundo; veja todas as premiadas
Futebol Feminino16/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A Bola de Ouro e o Fifa The Best são as duas principais premiações do futebol mundial. O troféu concedido pela revista France Football é o mais tradicional, sendo entregue desde 1956, enquanto a entidade máxima do futebol instituiu sua cerimônia em 1991. Desde então, ocorreram oito edições com vencedores distintos e 21 em que o mesmo jogador recebeu ambas as honrarias.
Entre 2010 e 2015, as duas premiações foram unificadas sob o título de Fifa Bola de Ouro. Em 2016, voltaram a se separar com a criação do Fifa The Best. Ambos reconhecem os melhores jogadores da temporada europeia, embora apresentem critérios e distinções próprias.
Entre as principais diferenças dos vencedores, Lionel Messi conquistou sete Bolas de Ouro e seis prêmios da Fifa; Robert Lewandowski recebeu dois prêmios da Fifa, mas nenhuma Bola de Ouro; Zinédine Zidane possui três prêmios da Fifa e apenas uma Bola de Ouro. Dos brasileiros, Ronaldo Fenômeno soma três prêmios da Fifa e duas Bolas de Ouro; Ronaldinho Gaúcho conquistou dois prêmios da Fifa e uma Bola de Ouro. Jean-Pierre Papin, Hristo Stoichkov, Matthias Sammer, Michael Owen, Pavel Nedvěd e Andriy Shevchenko foram agraciados com a Bola de Ouro, mas não receberam o prêmio da Fifa.
Nas demais ocasiões, os prêmios coincidiram em seus vencedores. A seguir, apresenta-se a lista completa:
Anos em que Fifa e Bola de Ouro coincidiram 🏆
- 1992 – Van Basten
- 1993 – Roberto Baggio
- 1995 – George Weah
- 1997 – Ronaldo
- 1998 – Zidane
- 1999 – Rivaldo
- 2002 – Ronaldo
- 2005 – Ronaldinho Gaúcho
- 2006 – Cannavaro
- 2007 – Kaká
- 2008 – Cristiano Ronaldo
- 2009 – Messi
- 2010* – Messi
- 2011* – Messi
- 2012* – Messi
- 2013* – Cristiano Ronaldo
- 2014* – Cristiano Ronaldo
- 2015* – Messi
- 2016 – Cristiano Ronaldo
- 2017 – Cristiano Ronaldo
- 2018 – Modrić
- 2019 – Messi
- 2023 – Messi
- 2025 – Dembélé
*2010–2015: período em que os prêmios foram unificados (Bola de Ouro Fifa).
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias