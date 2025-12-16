Ousmane Dembélé, do PSG, foi eleito o melhor jogador do futebol masculino pelo prêmio Fifa The Best nesta terça-feira (16), em Doha, no Catar. A conquista consagra a melhor temporada da carreira do atleta, que já havia recebido a Bola de Ouro em setembro. A seguir, o Lance! apresenta a história de cada premiação e relembra os anos em que o vencedor foi o mesmo nas duas honrarias.

A Bola de Ouro e o Fifa The Best são as duas principais premiações do futebol mundial. O troféu concedido pela revista France Football é o mais tradicional, sendo entregue desde 1956, enquanto a entidade máxima do futebol instituiu sua cerimônia em 1991. Desde então, ocorreram oito edições com vencedores distintos e 21 em que o mesmo jogador recebeu ambas as honrarias.

Entre 2010 e 2015, as duas premiações foram unificadas sob o título de Fifa Bola de Ouro. Em 2016, voltaram a se separar com a criação do Fifa The Best. Ambos reconhecem os melhores jogadores da temporada europeia, embora apresentem critérios e distinções próprias.

Entre as principais diferenças dos vencedores, Lionel Messi conquistou sete Bolas de Ouro e seis prêmios da Fifa; Robert Lewandowski recebeu dois prêmios da Fifa, mas nenhuma Bola de Ouro; Zinédine Zidane possui três prêmios da Fifa e apenas uma Bola de Ouro. Dos brasileiros, Ronaldo Fenômeno soma três prêmios da Fifa e duas Bolas de Ouro; Ronaldinho Gaúcho conquistou dois prêmios da Fifa e uma Bola de Ouro. Jean-Pierre Papin, Hristo Stoichkov, Matthias Sammer, Michael Owen, Pavel Nedvěd e Andriy Shevchenko foram agraciados com a Bola de Ouro, mas não receberam o prêmio da Fifa.

Nas demais ocasiões, os prêmios coincidiram em seus vencedores. A seguir, apresenta-se a lista completa:

Anos em que Fifa e Bola de Ouro coincidiram 🏆

1992 – Van Basten

– Van Basten 1993 – Roberto Baggio

– Roberto Baggio 1995 – George Weah

– George Weah 1997 – Ronaldo

– Ronaldo 1998 – Zidane

– Zidane 1999 – Rivaldo

– Rivaldo 2002 – Ronaldo

– Ronaldo 2005 – Ronaldinho Gaúcho

– Ronaldinho Gaúcho 2006 – Cannavaro

– Cannavaro 2007 – Kaká

– Kaká 2008 – Cristiano Ronaldo

– Cristiano Ronaldo 2009 – Messi

– Messi 2010 * – Messi

* – Messi 2011 * – Messi

* – Messi 2012 * – Messi

* – Messi 2013 * – Cristiano Ronaldo

* – Cristiano Ronaldo 2014 * – Cristiano Ronaldo

* – Cristiano Ronaldo 2015 * – Messi

* – Messi 2016 – Cristiano Ronaldo

– Cristiano Ronaldo 2017 – Cristiano Ronaldo

– Cristiano Ronaldo 2018 – Modrić

– Modrić 2019 – Messi

– Messi 2023 – Messi

– Messi 2025 – Dembélé

*2010–2015: período em que os prêmios foram unificados (Bola de Ouro Fifa).

