Luis Díaz marca dois, é expulso, e Bayern bate PSG pela Champions League
Equipe alemã lidera a competição com 100% de aproveitamento
O Bayern de Munique derrotou o PSG por 2 a 1, nesta terça-feira (4), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Em duelo realizado no Parc des Princes, em Paris (FRA), os Bávaros contaram com o protagonismo de Luis Díaz, que marcou os dois gols da partida e foi expulso após entrada grave em Achraf Hakimi. Os atuais campeões da competição tiveram jogo pouco inspirados e se preocupam com possível nova lesão de Ousmane Dembélé, que saiu no primeiro tempo.
Na tabela, o Bayern é o líder, com 12 pontos e com saldo de gols superior ao do Arsenal, o vice-líder (12 a 11). Já o PSG perdeu os 100% de aproveitamento e ocupa a quarta colocação provisória, com nove pontos conquistados.
Como foi PSG x Bayern?
Logo nos primeiros minutos, o Bayern pressionou a saída de bola do PSG. Após passe errado de Willian Pacho, Serge Gnabry deu um belo passe e deixou Michael Olise cara a cara com o goleiro Lucas Chevalier, que defendeu na primeira, mas Luis Díaz aproveitou o rebote e abriu o placar aos bávaros.
Na sequência, o PSG tentou responder e adiantou suas linhas em busca do empate. Aos 21 minutos, em bola cruzada na área, Fabian Ruiz pegou de primeira em voleio e a bola sobrou para Ousmane Dembélé, que completou de peito para igualar o marcador. Porém, após revisão do árbitro de vídeo, o gol dos parisienses foi anulado. Antes do reinício da partida, o atual vencedor da Bola de Ouro, que era dúvida para o duelo, foi substituído por Lee Kang-in.
O PSG não desanimou e, após lançamento de Fabián Ruiz, Bradley Barcola teve grande chance de empatar, mas parou em Manuel Neuer. Na sequência, o Bayern respondeu e Serge Gnabry acertou a trave após chute de fora da área. Após a chance, os Bávaros subiram a marcação e conseguiram roubar a bola com Luis Díaz, que desarmou Marquinhos e finalizou para marcar o segundo dele e dos alemães na partida.
Com superioridade no meio de campo, com Harry Kane saindo de posição, o Bayern conseguiu criar mais espaços no ataque e quase marcou o terceiro após cruzamento de Joshua Kimmich, mas Josip Stanišić não acreditou na jogada e não finalizou ao gol. Perto do final da primeira etapa, Luis Díaz foi expulso após entrada perigosa em Achraf Hakimi, que ficou com o pé preso no gramado e teve que ser substituído por Senny Mayulu.
No retorno do intervalo, com um a mais, o PSG se atirou ao ataque e começou a empilhar chances, mas pararam em Manuel Neuer, que fez grandes defesas. A pressão era grande e os parisienses conseguiram vazar o goleiro alemão aos 28 minutos, com João Neves, que completou cruzamento de Lee Kang-in com um belo voleio.
Ao fim, o Bayern de Munique conseguiu segurar o ataque do Paris Saint-Germain, muito por conta de Manuel Neuer, que fechou o jogo com oito defesas. Com 2 a 1 no placar, os Bávaros conseguiram a 16ª vitória consecutiva na temporada.
O que vem por aí?
O PSG retorna aos gramados no domingo (9), às 17h (de Brasília), para encarar o Lyon, no Groupama Stadium, pela 12ª rodada da Ligue 1. Na Bundesliga, no sábado (8), às 11h30 (de Brasília), o Bayern de Munique visita o Union Berlin, no An der Alten Försterei.
✅ FICHA TÉCNICA
PSG 1x2 Bayern de Munique
4ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)
🥅 Gols: Luis Díaz (BAY 4'/1ºT, 0-1); Luis Díaz (BAY 32'/1ºT, 0-2); João Neves (PSG 28'/2ºT, 1-2)
🟨 Cartões amarelos: Tom Bischof (BAY), Manuel Neuer (BAY); Josip Stanišić (BAY); Nuno Mendes (PSG);
🟥 Cartões vermelhos: Luis Díaz (BAY);
PSG (Técnico: Luis Enrique)
Lucas Chevalier; Achraf Hakimi (Senny Mayulu), Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Warren Zaïre-Emery e Fabián Ruiz (João Neves); Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé (Lee Kang-in) e Bradley Barcola (Gonçalo Ramos).
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Konrad Laimer; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović; Michael Olise (Min-jae Kim), Serge Gnabry (Tom Bischof), Luis Díaz e Harry Kane (Leon Goretzka).
