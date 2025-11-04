menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Luis Díaz marca dois, é expulso, e Bayern bate PSG pela Champions League

Equipe alemã lidera a competição com 100% de aproveitamento

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/11/2025
19:05
Pela Champions League, o Bayern de Munique venceu o PSG por 2 a 0 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
imagem cameraPela Champions League, o Bayern de Munique venceu o PSG por 2 a 0 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bayern de Munique derrotou o PSG por 2 a 1, nesta terça-feira (4), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Em duelo realizado no Parc des Princes, em Paris (FRA), os Bávaros contaram com o protagonismo de Luis Díaz, que marcou os dois gols da partida e foi expulso após entrada grave em Achraf Hakimi. Os atuais campeões da competição tiveram jogo pouco inspirados e se preocupam com possível nova lesão de Ousmane Dembélé, que saiu no primeiro tempo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na tabela, o Bayern é o líder, com 12 pontos e com saldo de gols superior ao do Arsenal, o vice-líder (12 a 11). Já o PSG perdeu os 100% de aproveitamento e ocupa a quarta colocação provisória, com nove pontos conquistados.

continua após a publicidade

Como foi PSG x Bayern?

Logo nos primeiros minutos, o Bayern pressionou a saída de bola do PSG. Após passe errado de Willian Pacho, Serge Gnabry deu um belo passe e deixou Michael Olise cara a cara com o goleiro Lucas Chevalier, que defendeu na primeira, mas Luis Díaz aproveitou o rebote e abriu o placar aos bávaros.

Pela Champions League, o Bayern de Munique venceu o PSG por 2 a 0 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Pela Champions League, o Bayern de Munique venceu o PSG por 2 a 0 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Na sequência, o PSG tentou responder e adiantou suas linhas em busca do empate. Aos 21 minutos, em bola cruzada na área, Fabian Ruiz pegou de primeira em voleio e a bola sobrou para Ousmane Dembélé, que completou de peito para igualar o marcador. Porém, após revisão do árbitro de vídeo, o gol dos parisienses foi anulado. Antes do reinício da partida, o atual vencedor da Bola de Ouro, que era dúvida para o duelo, foi substituído por Lee Kang-in.

continua após a publicidade

O PSG não desanimou e, após lançamento de Fabián Ruiz, Bradley Barcola teve grande chance de empatar, mas parou em Manuel Neuer. Na sequência, o Bayern respondeu e Serge Gnabry acertou a trave após chute de fora da área. Após a chance, os Bávaros subiram a marcação e conseguiram roubar a bola com Luis Díaz, que desarmou Marquinhos e finalizou para marcar o segundo dele e dos alemães na partida.

Pela Champions League, o Bayern de Munique venceu o PSG por 2 a 0 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Pela Champions League, o Bayern de Munique venceu o PSG por 2 a 0 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Com superioridade no meio de campo, com Harry Kane saindo de posição, o Bayern conseguiu criar mais espaços no ataque e quase marcou o terceiro após cruzamento de Joshua Kimmich, mas Josip Stanišić não acreditou na jogada e não finalizou ao gol. Perto do final da primeira etapa, Luis Díaz foi expulso após entrada perigosa em Achraf Hakimi, que ficou com o pé preso no gramado e teve que ser substituído por Senny Mayulu.

No retorno do intervalo, com um a mais, o PSG se atirou ao ataque e começou a empilhar chances, mas pararam em Manuel Neuer, que fez grandes defesas. A pressão era grande e os parisienses conseguiram vazar o goleiro alemão aos 28 minutos, com João Neves, que completou cruzamento de Lee Kang-in com um belo voleio.

Ao fim, o Bayern de Munique conseguiu segurar o ataque do Paris Saint-Germain, muito por conta de Manuel Neuer, que fechou o jogo com oito defesas. Com 2 a 1 no placar, os Bávaros conseguiram a 16ª vitória consecutiva na temporada.

Pela Champions League, o Bayern de Munique venceu o PSG por 2 a 0 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Pela Champions League, o Bayern de Munique venceu o PSG por 2 a 0 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O que vem por aí?

O PSG retorna aos gramados no domingo (9), às 17h (de Brasília), para encarar o Lyon, no Groupama Stadium, pela 12ª rodada da Ligue 1. Na Bundesliga, no sábado (8), às 11h30 (de Brasília), o Bayern de Munique visita o Union Berlin, no An der Alten Försterei.

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 1x2 Bayern de Munique
4ª rodada — Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)
🥅 Gols: Luis Díaz (BAY 4'/1ºT, 0-1); Luis Díaz (BAY 32'/1ºT, 0-2); João Neves (PSG 28'/2ºT, 1-2)
🟨 Cartões amarelos: Tom Bischof (BAY), Manuel Neuer (BAY); Josip Stanišić (BAY); Nuno Mendes (PSG);
🟥 Cartões vermelhos: Luis Díaz (BAY);

PSG (Técnico: Luis Enrique)
Lucas Chevalier; Achraf Hakimi (Senny Mayulu), Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Warren Zaïre-Emery e Fabián Ruiz (João Neves); Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé (Lee Kang-in) e Bradley Barcola (Gonçalo Ramos).

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Konrad Laimer; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović; Michael Olise (Min-jae Kim), Serge Gnabry (Tom Bischof), Luis Díaz e Harry Kane (Leon Goretzka).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias