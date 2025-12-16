Newcastle e Fulham se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 17h15 (de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle (ING), pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️. ➡️Clique para assistir na Disney+

O Newcastle United chega pressionado para o confronto decisivo. A equipe de Eddie Howe vive momento irregular na temporada, ocupa apenas a 12ª colocação da Premier League e vem de derrota no clássico contra o Sunderland. Na Copa da Liga, porém, os Magpies defendem o título conquistado na temporada passada e veem o mata-mata como prioridade, apesar dos desfalques importantes, como Nick Pope, Sven Botman e Joelinton.

Ficha do jogo NEW FUL 15ª rodada La Liga Data e Hora quarta-feira, 17 de dezembro, às 17h15 (de Brasília) Local St. James' Park, em Newcastle (ING) Árbitro Darren England (ING) Assistentes Stephen Child (ING) e Gary Beswick (ING)

O Fulham FC, por sua vez, também aposta forte na competição. Em 14º lugar no Inglês, o time de Marco Silva vem de vitória por 3 a 2 sobre o Burnley e enxerga a Copa da Liga como chance real de brigar por um título. Os Cottagers não contam com Rodrigo Muniz, lesionado, e têm Ryan Sessegnon como dúvida, mas chegam animados para tentar surpreender fora de casa.

Tudo sobre o jogo entre Newcastle x Fulham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Newcastle 🆚 Fulham

Quartas de final – Copa da Liga Inglesa

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro, às 17h15 (de Brasília)

📍 Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN 3 (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Darren England (ING)

🚩 Assistentes: Stephen Child (ING) e Gary Beswick (ING)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)

Ramsdale; Livramento, Schär, Thiaw e Lewis Hall; Tonali, Willock e Ramsey; Elanga, Barnes e Woltemade.

⚪⚫ Fulham (Técnico: Marco Silva)

Lecomte; Castagne, Diop, Cuenca e Robinson; Reed, King e Cairney; Traoré, Raúl Jiménez e Kevin.

