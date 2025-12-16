Newcastle x Fulham: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa
Confira todas as informações do duelo
Newcastle e Fulham se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 17h15 (de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle (ING), pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).
O Newcastle United chega pressionado para o confronto decisivo. A equipe de Eddie Howe vive momento irregular na temporada, ocupa apenas a 12ª colocação da Premier League e vem de derrota no clássico contra o Sunderland. Na Copa da Liga, porém, os Magpies defendem o título conquistado na temporada passada e veem o mata-mata como prioridade, apesar dos desfalques importantes, como Nick Pope, Sven Botman e Joelinton.
Ficha do jogo
O Fulham FC, por sua vez, também aposta forte na competição. Em 14º lugar no Inglês, o time de Marco Silva vem de vitória por 3 a 2 sobre o Burnley e enxerga a Copa da Liga como chance real de brigar por um título. Os Cottagers não contam com Rodrigo Muniz, lesionado, e têm Ryan Sessegnon como dúvida, mas chegam animados para tentar surpreender fora de casa.
Tudo sobre o jogo entre Newcastle x Fulham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 🆚 Fulham
Quartas de final – Copa da Liga Inglesa
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro, às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN 3 (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Darren England (ING)
🚩 Assistentes: Stephen Child (ING) e Gary Beswick (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Ramsdale; Livramento, Schär, Thiaw e Lewis Hall; Tonali, Willock e Ramsey; Elanga, Barnes e Woltemade.
⚪⚫ Fulham (Técnico: Marco Silva)
Lecomte; Castagne, Diop, Cuenca e Robinson; Reed, King e Cairney; Traoré, Raúl Jiménez e Kevin.
