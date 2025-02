Bruno Henrique faz chover, e Flamengo é Tri da Supercopa do Brasil

Com show de Bruno Henrique, o Flamengo bateu o Botafogo por 3 a 1 no Mangueirão, em Belém, na tarde deste domingo (2), e conquistou pela terceira vez o título da Supercopa do Brasil, agora chamada Supercopa Rei. O atacante rubro-negro marcou dois gols ainda no primeiro tempo, enquanto Luiz Araújo anotou o terceiro na reta final. No fim do jogo, Patrick de Paula descontou.

Como foi o Tri do Flamengo na Supercopa do Brasil

A partida começou debaixo de muita chuva e com o Flamengo tendo mais a posse de bola e a iniciativa de jogo. Wesley, pela direita, era a melhor opção ofensiva, Gerson procurava organizar o meio-campo, e Bruno Henrique era bastante visado na frente. Coube ao Botafogo se defender e tentar explorar os contragolpes, em especial com Igor Jesus.

Mas o gramado pesado era prenúncio de que a equipe que tivesse o controle de jogo sairia na frente. E foi o que aconteceu. Aos 10 minutos, Bruno Henrique foi lançado na entrada da área pela esquerda e foi derrubado por Lucas Halter. Pênalti, que o próprio Bruno Henrique bateu dois minutos depois para abrir o marcador.

O gol inflamou o Estádio Mangueirão, tomado em sua maioria por torcedores do Flamengo. Mas a festa da torcida durou três minutos. Com a chuva cada vez mais forte e as poças d'água chamando mais a atenção do que o futebol, o árbitro Ramon Abatti Abel reuniu os capitães e suspendeu a partida. O jogo ficou parado por 1h12min.

Quando a decisão da Supercopa do Brasil foi retomada, o Flamengo seguiu dominante. E precisou de apenas quatro minutos para ampliar o placar. Aos 19, Michael deu ótimo passe na direita para Bruno Henrique, que chutou no ângulo direito de John para marcar 2 a 0.

Dali até o fim do primeiro tempo, o que se viu foi um Flamengo jogando fácil, trocando passes e buscando ampliar o marcador. Perdido, o Botafogo tentava a qualquer custo sair do seu campo de defesa. Rossi encerrou a etapa inicial sem precisar fazer uma única defesa.

No segundo tempo o jogo se desenvolveu mais parelho, mas ainda assim com o Flamengo tendo as melhores chances. Michael teve uma boa oportunidade aos 20, mas chutou por cima. Ao Botafogo, coube tentar os avanços pelos flancos, em especial com Savarino, ou o chuveirinho na área, quando o zagueiro Alexsander Barboza quase virou atacante. Assim, deu chance ao erro: aos 37, Lucas Halter se atrapalhou no domínio, Michel Araújo roubou a bola e chutou para fazer 3 a 0. Patrick de Paula, aos 41, descontou. Mas aí a Supercopa Rei já estava definida.

O que vem pela frente

Após decidirem a Supercopa do Brasil, Botafogo e Flamengo voltam as atenções para o Campeonato Carioca. Na quarta-feira (5), o rubro-negro vai à Uberlândia (MG) encarar a Portuguesa pela 8ª rodada da Taça Guanabara. No dia seguinte, o Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu no estádio de Moça Bonita.

Bruno Henrique comemora 1º gol do Flamengo na Supercopa do Brasil (Foto: Fernando Torres/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 3 FLAMENGO

SUPERCOPA REI / SUPERCOPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: 2 de fevereiro de 2025, 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

🥅 Gols: Bruno Henrique (12'/1ºT), Bruno Henrique (19'/1ºT), Luiz Araújo (37'/2ºT) e Patrick de Paula (41'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Erick Pulgar, De La Cruz e Luiz Araújo (FLA); Igor Jesus e Alexander Barboza (BOT)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

John; Mateo Ponte (Vitinho), Lucas Halter, Alexsander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur (Kayke Queiroz), Savarino (Patrick de Paula) e Matheus Martins (Rafael Lobato); Igor Jesus.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz (Evertton Araújo) e Gerson; Michael (Luiz Araújo), Plata (Arrascaeta) e Bruno Henrique (Juninho).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

🚩 Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Guilherme Dias Camilo (MG)

4️⃣ Quarto árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🖥️ VAR: Wagner Reway (ES)