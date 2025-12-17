Estêvão vira assunto no Chelsea após vitória na Copa da Liga: 'Onde está?'
Brasileiro perdeu espaço no onze inicial dos Blues nas últimas partidas
O Chelsea venceu o Cardiff por 3 a 1 na terça-feira (16), em partida válida pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, no País de Gales, e avançou às semifinais. Dois brasileiros brilharam na classificação: Andrey Santos e João Pedro, responsáveis pelas assistências nos gols de Alejandro Garnacho, duas vezes, e Pedro Neto. No entanto, a ausência de Estêvão, tanto entre os titulares quanto entre os relacionados, chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais.
O camisa 41 é uma das grandes histórias do Chelsea nesta temporada, após desembarcar na Inglaterra e rapidamente se tornar um dos jogadores preferidos da torcida. No entanto, o retrospecto dos últimos jogos tem sido difícil para o atleta, que viu seus minutos em campo diminuírem progressivamente desde a vitória do Chelsea sobre o Barcelona por 1 a 0 na Champions League, com gol marcado por ele.
O grande motivo da redução de minutos de Estevão aparenta ser físico. Após a partida contra o Cardiff, o técnico Enzo Maresca confirmou que o jogador está com um pequeno problema muscular, motivo pelo qual não atuará contra o Newcastle, na próxima partida do Chelsea, neste sábado. Parte da torcida, que gostaria de ver o atleta em campo, protestou nas redes sociais questionando a falta de oportunidades e se o problema informado seria realmente a causa. Abaixo, veja alguns comentários:
Tradução: A Premier League reconhece o valor de Estevão, assim como a Champions League, a Seleção Brasileira e agora até a Copa da Liga Inglesa, que inclusive usou suas fotos para fins de relações públicas, mas o Maresca fará o que bem entender, mantendo-o no banco de reservas. A Maresca tem questões séries a responder.
Tradução: Estêvão Willian não foi titular em nenhuma das últimas 4 partidas do Chelsea. Após o jogo contra o Barcelona, ele afirmou estar na melhor fase da carreira, com 8 gols em 7 jogos como titular, incluindo a partida contra o Brasil. Faça com que faça sentido.
Tradução: É isso que Maresca quer. Robôs fazendo coisas de robótica. Sem espaço para gente como o Estevão, que ficaria driblando esses zagueiros da segunda divisão.
Tradução: Alguém pode me ajudar a perguntar à Maresca onde está Estevão, por favor?
A vitória do Chelsea começou aos 11 minutos, quando Garnacho recebeu passe de Facundo Buonanotte e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. Aos 29', David Turnbull empatou para o Cardiff, após falha defensiva dos Blues. Aos 36', João Pedro fez pivô para Andrey Santos, que serviu Pedro Neto, autor do segundo gol londrino. Nos acréscimos, o centroavante apareceu novamente e lançou para o autor do primeiro gol, que definiu a vitória e garantiu a classificação.
Agora, o Chelsea conhecerá seu adversário na semifinal por meio de sorteio. Pentacampeão da competição, o clube busca encerrar um jejum de dez anos na Copa da Liga, cuja última conquista ocorreu na temporada 2014/15.
