Ex-jogador e técnico do PSG, Ricardo Gomes projeta final do Mundial

Flamengo e PSG vão se enfrentar, na tarde desta quarta-feira (17), na grande final do Mundial. O Lance! conversou de maneira exclusiva com Ricardo Gomes, que tem vitoriosas passagens pelo clube francês como jogador e técnico. O profissional falou sobre sua experiência no Paris Saint Germain e projetou um jogo difícil.

Depois de boa passagem pelo Benfica, Ricardo Gomes chegou no Paris Saint Germain pela primeira vez, em 1991. Na época, o clube francês não tinha nem sombra da projeção que tem hoje após chegada do investimento catari.

Foram quatro anos como zagueiro do PSG, com 155 jogos e 17 gols. Após voltar ao Benfica para encerrar a carreira como jogador, Ricardo começou sua trajetória como treinador no Paris Saint Germain, em 1996.

— Foram dois anos de aprendizado, e em junho de 1998, um pouco antes da Copa do Mundo, o Canal Plus vendeu o clube. Aí veio a mudança de diretoria e comissão técnica. Assumi o time de fato, mas não de direito, pois não tinha os diplomas exigidos. O PSG tinha um título nacional e uma copa europeia. O investimento era do mesmo nível dos melhores clubes franceses, mas diferente da fase atual, que começou em 2011, com a chegada dos Cataris — contou Ricardo Gomes em entrevista ao Lance!

Ricardo Gomes com a camisa do PSG (Foto: Divulgação)

Final com o Flamengo

Em um cenário totalmente diferente da década de 90, o PSG chega para enfrentar o Flamengo na final do Mundial com um elenco estrelado. Em 2025, o time francês venceu a Internazionale na final da Champions League por 5 a 0 e levantou sua primeira 'orelhuda'. Na Copa do Mundo de Clubes, o endinheirado Paris Saint Germain chegou na final, mas perdeu para o Chelsea, que foi derrotado pelo Flamengo na fase de grupos.

continua após a publicidade

Ainda que o time francês venha com a moral alta e tenha Dembélé, eleito melhor jogador do mundo, Ricardo Gomes não acredita em jogo fácil contra o Flamengo, pelo contrário.

— Acho que o Flamengo está muito bem preparado para enfrentar a melhor versão do PSG, com retorno de Marquinhos e Dembelé. Vai ser um jogo duríssimo — opinou Ricardo Gomes, em entrevista ao Lance!

Relação com o PSG

No total, Ricardo Gomes ficou seis anos no PSG, quatro como jogador e dois como treinador. Mesmo em um cenário sem dominância financeira, o ex-zagueiro conquistou duas Copas da França e um Campeonato Francês com direito a gol do título.

Como técnico do clube francês, Ricardo venceu sua terceira Copa da França e uma Copa da Liga Francesa. No país, o treinador ainda comandou o Mônaco e Bordeaux. Seu último clube como treinador foi o Al-Nassr, hoje treinado por Jorge Jesus.

— Minha relação é somente de ex-jogador e treinador. Caso esteja em Paris, aproveito para matar as saudades do Parque dos Príncipes. Depois da minha saída, além de alguns jogos e festas de jubileu, voltei como adversário, com o Bordeaux e o Mônaco — concluiu Ricardo Gomes, ex-técnico do PSG.

PSG e Flamengo disputam nesta quarta-feira (17) o título do Mundial. Em Doha, no Catar, a partida será no Estádio Ahmad Ben Ali, às 14h (de Brasília).

Para chegar na decisão, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, nas quartas e semis, respectivamente. O PSG, por sua vez, assegurou a vaga para a grande decisão com o título da Champions League.