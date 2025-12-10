Com brilho de Arrascaeta, Flamengo sofre, mas vence Cruz Azul e avança no Mundial

O grande destaque do Flamengo na temporada decidiu a classificação rubro-negra no Mundial. Com dois gols de Arrascaeta, o time de Filipe Luís venceu o Cruz Azul, do México, por 2 a 1 nesta quarta-feira (10). Com o triunfo no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, a equipe brasileira garantiu a vaga para a semifinal, além de conquistar o troféu do Dérby das Américas (campeão da Libertadores contra o campeão da Champions da CONCACAF).

continua após a publicidade

Com a classificação, o Flamengo encara o Pyramids, do Egito, no sábado, no mesmo estádio. Além da vaga para a decisão, que já conta com o PSG, o confronto, marcado para as 14h, vale a taça da Copa Challenger.

Público baixo

Diferentemente do que aconteceu durante toda a temporada, o Flamengo jogou para um público pequeno. O confronto no Estádio Ahmad bin Ali contou com 7.108 torcedores.

continua após a publicidade

Como foi o jogo entre Cruz Azul e Flamengo

O jogo começou agitado em Doha. O primeiro lance de perigo foi para o Cruz Azul, aos 12 minutos, com Rotondi. Mas quem abriu o placar foi o Flamengo. Em erro de Piovi na saída de bola, Arrascaeta aproveitou a bobeada adversária, driblou o goleiro Gudiño e estufou a rede. Marcando com a linha alta, o time mexicano dificultou a vida da equipe de Filipe Luís. A partir daí, cresceu na partida.

Comemoração de Arrascaeta em Cruz Azul x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Aos 41' o Cruz Azul balançou a rede com Fernández, de cabeça. O assistente, no entanto, levantou a bandeira. O gol de empate saiu dos minutos depois, também em uma atrapalhada da defesa (Pulgar, Varela e Carrascal), dessa vez a do Flamengo. Na entrada da área, Sánchez acertou um lindo chute, sem chance para Rossi.

continua após a publicidade

Se não fosse o vacilo do sistema defensivo rubro-negro, o Flamengo poderia ter ido ao intervalo na frente no marcador. É verdade que, a partir a segunda metade da etapa inicial, o Rubro-Negro teve uma queda de rendimento. Alguns jogadores, como Carrascal e Samuel Lino, estiveram apagados em campo. Pulgar não foi bem.

Segundo tempo

O técnico Filipe Luís optou pela entrada de Gonzalo Plata no lugar de Samuel Lino, buscando dar um dinamismo maior pelo lado esquerdo do campo. E surtiu efeito. A primeira grande jogada trabalhada foi aos 13 minutos, quando Bruno Henrique entrou livre na área, mas não aproveitou. O Flamengo teve uma postura melhor em comparação com o primeiro tempo, empurrando o time adversário para o campo de defesa.

Aos 24 minutos da segunda etapa, Plata recebeu passe de Varela e, de fora da área, chutou colocado. A bola raspou a trave do gol mexicano. O tento saiu no lance seguinte! Em grande enfiada de bola de Cebolinha, Arrascaeta tentou tocar para Bruno Henrique, mas a defesa adversária tirou. A bola voltou para o uruguaio, que chutou no gol. A defesa do Cruz Azul tentou tirar a bola em cima da linha, mas o árbitro Glenn Nyberg confirmou o gol pelo relógio eletrônico.

Arrascaeta no Cruz Azul x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Luiz Araújo, que entrou no decorrer da partida, ficou em grande chance de ampliar o placar após passe de Cebolinha (mais um). O atacante rubro-negro parou no goleiro adversário. Até o término da partida, o Fla teve oportunidades para marcar o terceiro gol, mas não conseguiu.

Primeira vitória do Flamengo contra o Cruz Azul

A vitória rubro-negra nesta quarta-feira marcou o primeiro triunfo do Flamengo contra o Cruz Azul. Anteriormente, as equipes se enfrentaram em três amistosos (década de 1980), com duas vitórias para o time mexicano.

16/6/1985 – Cruz Azul 2 (9)x(8) 2 Flamengo (Torneio Juarez)

23/6/1985 – Cruz Azul 2x0 Flamengo (Quadrangular Rosa de Ouro)

14/8/1987 – Cruz Azul 1x0 Flamengo (Torneio Azteca)

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZ AZUL 1X2 FLAMENGO

Mundial

📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar;

🥅 Gols: Arrascaeta, 14'/1°T (0-1); Sánchez, 43'/1°T (1-1); Arrascaeta, 24'/2°T (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Ditta e Piovi (CAZ); Jorginho, Alex Sandro, Cebolinha e De La Cruz (FLA)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ESCALAÇÕES

CRUZ AZUL (Técnico: Nicolás Lacarmón)

Gudiño; Ditta, Lira, Piovi; Jorge Sánchez (Angel Sepulveda), Rotondi (Mateusz Bogusz); Charly Rodríguez, Ignacio Rivero (Omar Campos); Paradela (Romero) e Márquez (Faravelli); Gabriel Fernández.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Saúl), Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Cebolinha), Samuel Lino (Plata) e Bruno Henrique.

Arbitragem

🟨 Árbitro: Glenn Nyberg;

🚩 Assistentes: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvis;

🖥️ VAR: Fedayi San

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.