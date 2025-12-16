Milan quer atacante da Premier League como solução emergencial

Além de Füllkrug, Dusan Vlahovic também está na lista do Milan.

O Milan busca um novo centroavante, com interesse em Niclas Füllkrug do West Ham.

O Milan está em busca de um novo centroavante para a janela de inverno europeu, principalmente pela dificuldade dos camisas 9 do elenco atual em se estabelecer. De acordo com o jornal "Daily Mail", os Rossoneros demonstraram interesse em Niclas Füllkrug, do West Ham.

A intenção do Milan é assegurar a contratação de um atacante já no próximo mês de janeiro, mas esbarra na pedida do West Ham, que espera obter um retorno financeiro com uma venda. Segundo o jornal inglês, os Hammers buscam recuperar boa parte dos 31 milhões de euros (R$ 200,6 milhões na cotação atual) investidos no jogador alemão.

Além de Füllkrug, o Milan tem Dusan Vlahovic em sua lista de atacantes observados. Porém, a urgência dos Rossoneros pode atrapalhar uma negociação com o sérvio, que entrará em seus últimos meses de contrato com a Juventus. Assim, os Bianconeros não estariam dispostos a liberá-lo antecipadamente, principalmente para um rival direto.

Füllkrug pode estar a caminho do Milan (Foto: THOMAS KIENZLE / AFP)

Passagem de Füllkrug pelo West Ham vem sendo criticada

Niclas Füllkrug chegou ao West Ham há uma temporada e meia, depois de ter se destacado no Borussia Dortmund. Porém, o alemão totaliza apenas 29 partidas pelos Hammers, com três gols marcados e duas assistências. Assim, o agente do atacante, Thorsten Wirth, admitiu que a transferência não deu certo.

— Muitos provavelmente concordariam com isso (que daria certo), considerando Niclas um atacante clássico de área. Forte no jogo aéreo, fisicamente forte, sabe proteger a bola, basicamente feito para a Premier League. Olhando para trás, temos que admitir que a transferência não deu certo — declarou o agente Thorsten Wirth em entrevista ao podcast "TOMorrow Business".

