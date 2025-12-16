menu hamburguer
Futebol Internacional

Milan quer atacante da Premier League como solução emergencial

Rossoneros encontram dificuldades com camisas 9 do elenco atual

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
19:54
Jogadores do West Ham comemoram gol de Füllkrug contra o Everton
imagem cameraJogadores do West Ham comemoram gol de Füllkrug contra o Everton (Foto: Patrick McDermott/AFP)
O Milan busca um novo centroavante, com interesse em Niclas Füllkrug do West Ham.
West Ham espera recuperar parte dos 31 milhões de euros investidos no jogador.
Além de Füllkrug, Dusan Vlahovic também está na lista do Milan.
O Milan está em busca de um novo centroavante para a janela de inverno europeu, principalmente pela dificuldade dos camisas 9 do elenco atual em se estabelecer. De acordo com o jornal "Daily Mail", os Rossoneros demonstraram interesse em Niclas Füllkrug, do West Ham.

A intenção do Milan é assegurar a contratação de um atacante já no próximo mês de janeiro, mas esbarra na pedida do West Ham, que espera obter um retorno financeiro com uma venda. Segundo o jornal inglês, os Hammers buscam recuperar boa parte dos 31 milhões de euros (R$ 200,6 milhões na cotação atual) investidos no jogador alemão.

Além de Füllkrug, o Milan tem Dusan Vlahovic em sua lista de atacantes observados. Porém, a urgência dos Rossoneros pode atrapalhar uma negociação com o sérvio, que entrará em seus últimos meses de contrato com a Juventus. Assim, os Bianconeros não estariam dispostos a liberá-lo antecipadamente, principalmente para um rival direto.

Füllkrug pode estar a caminho do Milan (Foto: THOMAS KIENZLE / AFP)
Füllkrug pode estar a caminho do Milan (Foto: THOMAS KIENZLE / AFP)

Passagem de Füllkrug pelo West Ham vem sendo criticada

Niclas Füllkrug chegou ao West Ham há uma temporada e meia, depois de ter se destacado no Borussia Dortmund. Porém, o alemão totaliza apenas 29 partidas pelos Hammers, com três gols marcados e duas assistências. Assim, o agente do atacante, Thorsten Wirth, admitiu que a transferência não deu certo.

— Muitos provavelmente concordariam com isso (que daria certo), considerando Niclas um atacante clássico de área. Forte no jogo aéreo, fisicamente forte, sabe proteger a bola, basicamente feito para a Premier League. Olhando para trás, temos que admitir que a transferência não deu certo — declarou o agente Thorsten Wirth em entrevista ao podcast "TOMorrow Business".

