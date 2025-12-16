menu hamburguer
Futebol Internacional

City pode desembolsar mais de R$ 600 milhões por joia; veja

Jovem do RB Leipzig gera disputa entre os maiores clubes europeus

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
19:14
FBL-ENG-PR-BRIGHTON-MAN CITY
Pep Guardiola pode ter um novo reforço do City em breve (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
O Manchester City tem interesse em Yan Diomande do RB Leipzig.
O atacante pode custar até 100 milhões de euros (R$ 645,6 milhões).
O contrato de Diomande vai até junho de 2030 e não tem cláusula de rescisão.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Manchester City está atento ao mercado de transferências e tem em seu radar uma das principais joias do futebol europeu. Trata-se de Yan Diomande, do RB Leipzig. Em apuração do portal "CaughtOffside", o atacante pode custar até 100 milhões de euros (R$ 645,6 milhões na cotação atual) aos cofres dos Citizens.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

A partir do interesse do Manchester City, representantes do clube inglês estiveram acompanhando as últimas partidas de Diomande. Entretanto, o contrato longo - até junho de 2030 - e a ausência de uma cláusula de rescisão colocam o RB Leipzig em uma condição favorável para negociar o atacante de 19 anos. Além disso, a concorrência é grande, de acordo com o jornalista Florian Plettenberg, da "Sky Sports".

Yan Diomande atrai interesse do Manchester City (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
Yan Diomande atrai interesse do Manchester City (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Principais clubes da Europa estão de olho

Além do Manchester City, Yan Diomande atrai interesse de grandes clubes ingleses. Arsenal, Liverpool, Chelsea e Tottenham são os principais citados para disputar a contratação do atacante da Costa do Marfim. Assim, aos 19 anos, o jogador do RB Leipzig justifica a grande procura com as estatísticas apresentadas parcialmente nesta temporada. Em 16 partidas até então, Diomande marcou sete gols e concedeu três assistências.

Além dos ingleses, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, PSG e Atlético de Madrid também estão ligados a Yan Diomande. A grande concorrência traz ainda mais pressão e atenção para o desenvolvimento do atacante durante a temporada 2025/26, já que qualquer negociação só deve ser mais contundente para o próximo verão europeu.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

