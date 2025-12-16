City pode desembolsar mais de R$ 600 milhões por joia; veja

O contrato de Diomande vai até junho de 2030 e não tem cláusula de rescisão.

O Manchester City está atento ao mercado de transferências e tem em seu radar uma das principais joias do futebol europeu. Trata-se de Yan Diomande, do RB Leipzig. Em apuração do portal "CaughtOffside", o atacante pode custar até 100 milhões de euros (R$ 645,6 milhões na cotação atual) aos cofres dos Citizens.

A partir do interesse do Manchester City, representantes do clube inglês estiveram acompanhando as últimas partidas de Diomande. Entretanto, o contrato longo - até junho de 2030 - e a ausência de uma cláusula de rescisão colocam o RB Leipzig em uma condição favorável para negociar o atacante de 19 anos. Além disso, a concorrência é grande, de acordo com o jornalista Florian Plettenberg, da "Sky Sports".

Yan Diomande atrai interesse do Manchester City (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Principais clubes da Europa estão de olho

Além do Manchester City, Yan Diomande atrai interesse de grandes clubes ingleses. Arsenal, Liverpool, Chelsea e Tottenham são os principais citados para disputar a contratação do atacante da Costa do Marfim. Assim, aos 19 anos, o jogador do RB Leipzig justifica a grande procura com as estatísticas apresentadas parcialmente nesta temporada. Em 16 partidas até então, Diomande marcou sete gols e concedeu três assistências.

Além dos ingleses, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, PSG e Atlético de Madrid também estão ligados a Yan Diomande. A grande concorrência traz ainda mais pressão e atenção para o desenvolvimento do atacante durante a temporada 2025/26, já que qualquer negociação só deve ser mais contundente para o próximo verão europeu.

