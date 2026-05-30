PSG x Arsenal: cinco candidatos a melhor jogador da Champions League
Brasileiro está entre os cotados a craque do torneio. Final é neste sábado, às 13h
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PSG e Arsenal disputam a final da Champions League neste sábado (30), às 13h (de Brasília), na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria. A decisão certamente terá impacto na escolha do melhor jogador da competição. A seguir, o Lance! separou cinco nomes que, em caso de destaque no último jogo, são fortes candidatos a receber o prêmio. Enquanto os franceses são donos do melhor ataque da edição, com 44 gols, os ingleses detêm a melhor defesa, com apenas seis gols concedidos. Essas características impactam diretamente nos destaques de cada time. Confira!
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Candidatos a craque da Champions
Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Kvara já foi importante no último título da Champions League, mas se tornou ainda mais protagonista na atual temporada. É o artilheiro do PSG nesta edição da competição, com 10 gols, e só fica atrás dos já eliminados Mbappé (Real Madrid), com 15 gols, e Harry Kane (Bayern), com 14. No quesito assistências, é o líder ao lado de Olise (Bayern) e do companheiro Hakimi, com seis. O georgiano participou de gols em todas as partidas do mata-mata e, se repetir o feito na final, será o grande favorito a craque.
Declan Rice (Arsenal)
Rice é o pilar de equilíbrio do Arsenal desde que chegou à equipe. O volante é fundamental para o desempenho histórico da defesa na atual edição da Champions League. Não só pelo poder de marcação, mas também pela capacidade de controle da posse de bola. O desafio contra Kvaratskhelia, Dembelé e companhia será o mais difícil da temporada. Para os Gunners passarem ilesos, como fizeram em nove jogos do torneio continental, dependerão de mais uma grande atuação de Declan.
Ousmane Dembelé (PSG)
Atual Bola de Ouro, Dembelé cresceu na reta final da temporada, assim como fez na anterior. O francês marcou cinco gols e deu uma assistência nos últimos três confrontos da Champions League: ida e volta contra o Bayern de Munique e volta contra o Liverpool. Seis de suas nove participações na edição foram nos jogos mais decisivos. Além disso, é o atleta de mais apelo midiático do PSG, outro ponto favorável para a eleição de craque do campeonato.
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Gabriel Magalhães (Arsenal)
Dono da melhor defesa da Champions League, o Arsenal tem um representante da primeira linha entre os candidatos a melhor jogador. E o favorito é brasileiro: Gabriel Magalhães. O zagueiro faz temporada muito segura, com combinação de velocidade, força e qualidade técnica. Todas essas características serão essenciais para parar o ataque letal do PSG. Autor de um gol na atual edição do torneio continental, também é destaque na bola aérea e candidato a herói no ataque.
Vitinha (PSG)
A capacidade de controle do jogo já seria suficiente para colocar Vitinha entre os melhores jogadores da atual edição da Champions League. Líder do torneio em passes certos, o português foi além do seu papel e também já marcou seis gols. Em final que tende a ser equilibrada e ninguém quer correr riscos desnecessários, a segurança passada pelo meio-campista será essencial para a vitória.
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