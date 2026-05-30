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PSG e Arsenal disputam a final da Champions League neste sábado (30), às 13h (de Brasília), na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria. A decisão certamente terá impacto na escolha do melhor jogador da competição. A seguir, o Lance! separou cinco nomes que, em caso de destaque no último jogo, são fortes candidatos a receber o prêmio. Enquanto os franceses são donos do melhor ataque da edição, com 44 gols, os ingleses detêm a melhor defesa, com apenas seis gols concedidos. Essas características impactam diretamente nos destaques de cada time. Confira!

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Candidatos a craque da Champions

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Kvara já foi importante no último título da Champions League, mas se tornou ainda mais protagonista na atual temporada. É o artilheiro do PSG nesta edição da competição, com 10 gols, e só fica atrás dos já eliminados Mbappé (Real Madrid), com 15 gols, e Harry Kane (Bayern), com 14. No quesito assistências, é o líder ao lado de Olise (Bayern) e do companheiro Hakimi, com seis. O georgiano participou de gols em todas as partidas do mata-mata e, se repetir o feito na final, será o grande favorito a craque.

Kvaratskhelia olha sério durante treino do PSG: atacante já tem 10 gols no torneio (Foto: Franck Fife/AFP)

Declan Rice (Arsenal)

Rice é o pilar de equilíbrio do Arsenal desde que chegou à equipe. O volante é fundamental para o desempenho histórico da defesa na atual edição da Champions League. Não só pelo poder de marcação, mas também pela capacidade de controle da posse de bola. O desafio contra Kvaratskhelia, Dembelé e companhia será o mais difícil da temporada. Para os Gunners passarem ilesos, como fizeram em nove jogos do torneio continental, dependerão de mais uma grande atuação de Declan.

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Declan Rice ajeita o cabelo durante treino do Arsenal: pilar de equilíbrio do time (Foto: Carlos Jasso/AFP)

Ousmane Dembelé (PSG)

Atual Bola de Ouro, Dembelé cresceu na reta final da temporada, assim como fez na anterior. O francês marcou cinco gols e deu uma assistência nos últimos três confrontos da Champions League: ida e volta contra o Bayern de Munique e volta contra o Liverpool. Seis de suas nove participações na edição foram nos jogos mais decisivos. Além disso, é o atleta de mais apelo midiático do PSG, outro ponto favorável para a eleição de craque do campeonato.

Dembelé se aquece para jogo do PSG: ascensão no momento decisivo (Foto: Simon Wohlfhart / AFP)

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Gabriel Magalhães (Arsenal)

Dono da melhor defesa da Champions League, o Arsenal tem um representante da primeira linha entre os candidatos a melhor jogador. E o favorito é brasileiro: Gabriel Magalhães. O zagueiro faz temporada muito segura, com combinação de velocidade, força e qualidade técnica. Todas essas características serão essenciais para parar o ataque letal do PSG. Autor de um gol na atual edição do torneio continental, também é destaque na bola aérea e candidato a herói no ataque.

Gabriel Magalhães aplaude torcida após vitória do Arsenal: destaque da defesa (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Vitinha (PSG)

A capacidade de controle do jogo já seria suficiente para colocar Vitinha entre os melhores jogadores da atual edição da Champions League. Líder do torneio em passes certos, o português foi além do seu papel e também já marcou seis gols. Em final que tende a ser equilibrada e ninguém quer correr riscos desnecessários, a segurança passada pelo meio-campista será essencial para a vitória.