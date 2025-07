Jogada de Kvaratskhelia contra Mbappé encanta torcedores; veja

Próxima partida é contra o Chelsea no domingo, no MetLife Stadium.

Kvaratskhelia tem 31 jogos no PSG, com oito gols e sete assistências.

Lance foi postado pela conta oficial do Mundial de Clubes no X.

Khvicha Kvaratskhelia destacou-se na vitória do PSG sobre o Real Madrid na semifinal do Mundial de Clubes.

Khvicha Kvaratskhelia demonstrou novamente seu comprometimento defensivo e talento na vitória do PSG sobre o Real Madrid na última quarta-feira (09/07), em partida válida pela semifinal do Mundial de Clubes. A ação defensiva diante de Kylian Mbappé e os dribles em sequêcia contra o próprio francês e Arda Güler encantaram os torcedores do Paris e se tornou popular nas redes sociais.

O lance foi divulgado pela conta oficial do Mundial de Clubes no X e, em câmera lenta, mostra o atacante georgiano cercando Mbappé e posteriormente desarmando-o. A partir da recuperação da posse, Kvaratskhelia faz um corte de letra no camisa nove do Real Madrid e, em sequência, com a pressão de Güler, aplica uma caneta no meia merengue.

Kvaratskhelia ficou tão satisfeito com a cena que compartilhou o vídeo em seus stories no Instagram. O atacante é frequentemente elogiado pelo treinador Luis Enrique por conta de seu comprometimento defensivo e, lógico, seu talento. Desde sua chegada, em janeiro deste ano, quando foi adquirido junto ao Napoli, o camisa sete vem se destacando e assumiu a condição de titular rapidamente.

Números de Kvaratskhelia pelo PSG

Em seu primeiro semestre como jogador do PSG, Khvicha Kvaratskhelia soma 31 jogos, com oito gols marcados e outras sete assistências concedidas aos seus companheiros. Somando a temporada completa, com as partidas pelo Napoli, o atacante entrou em campo 50 vezes, totalizando 13 bolas nas redes e dez passes para gol.

Kvaratskhelia em partida do PSG pelo Mundial (Foto: Kevin Langley/Cal Sport Media)

Neste domingo (13), Kvaratskhelia entra em campo pelo PSG para enfrentar o Chelsea, na decisão do Mundial de Clubes. A partida está marcada para as 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

