AO VIVO: Siga João Fonseca x Novak Djokovic em Roland Garros

Num inédito e muito aguardado duelo de gerações, João Fonseca, de 19 anos, enfrenta, nesta sexta-feira, o tricampeão sérvio Novak Djokovic, de 39, pela terceira rodada de Roland Garros. O Lance! mostra a partida, que começa em instantes, ao vivo.

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1º set

Djokovic entrou em seguida, também ovacionado.

O brasileiro é o primeiro a entrar em quadra.

Jogadores Sets 1º Set 2º Set 3º set João Fonseca Novak Djokovic

Gráfico mostra feitos de Novak Djokovic e João Fonseca (Reprodução)

Pré-jogo João Fonseca x Djokovic

É a primeira vez que o jovem brasileiro, de 19 anos e 30º do mundo, joga na quadra central de Paris, a Philippe Chatrier. Caso derrote o favorito, quarto do ranking e ex-líder, João Fonseca vai disputar, pela primeira vez na carreira, as oitavas de final de um Grand Slam. Até aqui, a terceira rodada (pelo segundo ano seguido) de Paris e de Wimbledon, em 2025, são suas maiores proezas nesse nível de competição.



Djokovic, por sua vez, é o recordista de títulos desse nível (24), três deles justamente erguidos na Chatrier, em 2016, 2021 e 2023.

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Com a surpreendente derrota do italiano Jannik Sinner (1º), na segunda rodada, na quinta-feira, diante do argentino Juan Cerundolo, Djokovic é o único campeão de Slam vivo na chave.

Quem avançar enfrenta o americano Tommy Paul (21º) ou o norueguês Casper Ruud (16º), que também duelam nesta sexta-feira. No confronto direto, a vantagem é do tenista nascido na Noruega, com quatro vitórias em seis jogos.

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