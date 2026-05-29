A Uefa confirmou uma mudança importante para a final da Champions League desta temporada, que será realizada neste sábado (30). Diferentemente dos últimos anos, a decisão começará às 13h (de Brasília), três horas antes do horário tradicional adotado pela entidade europeia. A medida, segundo a organização, foi tomada para melhorar a experiência de torcedores, clubes e da própria cidade-sede da partida.

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A final será disputada na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria, às 18h no horário local. A alteração foi definida ainda em outubro do ano passado, durante a fase de liga da competição. De acordo com a Uefa, o principal objetivo é facilitar a logística do evento e ampliar o acesso de famílias e crianças ao estádio.

— Com essa mudança, estamos colocando a experiência dos torcedores no centro do nosso planejamento. A final da Liga dos Campeões é o ponto alto da temporada de futebol, e o novo horário de início a tornará ainda mais acessível, inclusiva e impactante para todos os envolvidos — afirmou o presidente da Uefa, Aleksander Čeferin.

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A entidade entende que iniciar a partida mais cedo melhora a mobilidade urbana em Budapeste, especialmente após o término do jogo. A Arena Puskás fica a cerca de dois quilômetros do centro histórico da capital húngara, e a prefeitura local anunciou reforço no transporte público para atender os visitantes.

Além de facilitar o deslocamento dos torcedores, a mudança também pode beneficiar a economia local. Com o encerramento da partida em um horário menos avançado, a expectativa é que os visitantes permaneçam mais tempo circulando pela cidade, movimentando bares, restaurantes e hotéis.

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Outro fator considerado pela Uefa envolve a logística das delegações finalistas. PSG e Arsenal, que disputarão a decisão, terão maior flexibilidade nos planos de viagem e poderão retornar para seus países ainda na mesma noite após a partida.

A consultoria Football Benchmark destacou, em relatório sobre a final da Champions, que Budapeste vem se consolidando como sede importante para grandes eventos esportivos internacionais graças à evolução de sua infraestrutura e localização estratégica no centro da Europa.

— A localização central de Budapeste sempre tornou a cidade acessível para visitantes de diferentes partes do continente. Nos últimos anos, a capital transformou essa vantagem em um diferencial para receber grandes eventos esportivos — apontou o estudo.

A Uefa também avalia que a antecipação da final amplia a chamada "janela de transmissão" da partida, aumentando o potencial de audiência global e alcance digital. O duelo será exibido para mais de 200 países.

Detalhes da bola da partida entre PSG e Arsenal (Foto: FRANCK FIFE / POOL / AFP)

Inaugurada em 2019, a Arena Puskás custou cerca de 533 milhões de euros e possui capacidade para 67 mil pessoas. Para a final da Champions, a expectativa é de público superior a 61 mil torcedores.

Os pontos de encontro destinados às torcidas de PSG e Arsenal ficarão em regiões próximas ao estádio, permitindo deslocamento a pé até a arena. A Football Supporters Europe (FSE), associação que representa torcedores europeus, participou de reuniões com a Uefa para discutir transporte, organização urbana, segurança e serviços oferecidos durante o evento.

Outro ponto mantido pela entidade foi o preço do ingresso mais barato da final, fixado em 70 euros — cerca de R$ 410 na cotação atual.

Embora a Uefa não tenha divulgado um estudo específico sobre o impacto econômico da decisão em Budapeste, um relatório publicado pelo Instituto de Economia da Mastercard após a final de 2023, em Istambul, apontou que o evento gerou cerca de 120 milhões de dólares para a economia local.

Onde assistir PSG x Arsenal na final da Champions

PSG e Arsenal se enfrentam neste sábado (30), às 13h (de Brasília), na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, pela final da Champions League 2025/26. A decisão terá transmissão ao vivo de SBT, TNT e HBO Max.

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