Champions, Bola de Ouro e The Best: como foi o 2025 de Ousmane Dembélé?

Ousmane Dembélé encerrou 2025 como o principal nome do futebol mundial ao conquistar a Bola de Ouro, em setembro, e o prêmio The Best da Fifa, em dezembro, coroando uma temporada marcada por protagonismo e títulos com a camisa do PSG. Aos 28 anos, o atacante francês viveu o melhor momento da carreira e foi decisivo nas principais conquistas do clube ao longo do ano. Confira a retrospectiva do Lance!:
✨ Ousmane Ballon D'Or
A temporada de Dembélé ganhou força a partir da segunda metade do calendário europeu. Após um início irregular do Paris, que chegou a correr risco de eliminação na fase de liga da Champions League, a equipe evoluiu após ajustes táticos promovidos por Luis Enrique a partir de janeiro. Centralizado como falso 9, o francês passou a ter papel central no funcionamento ofensivo do time, que mudou de patamar e passou a dominar as competições nacionais e continentais.
O PSG encerrou a temporada 2024/25 com a tríplice coroa, conquistando a Ligue 1, a Copa da França e a Liga dos Campeões. No torneio europeu, os Parisienses eliminaram Liverpool, Aston Villa e Arsenal antes de aplicarem a maior goleada da história das finais da competição, ao vencerem a Inter de Milão por 5 a 0 na decisão. No Mundial de Clubes, o time francês chegou à final com apenas uma derrota ao longo da campanha, para o Botafogo, mas acabou superado pelo Chelsea.
O desempenho coletivo teve reflexo direto nos números individuais de Dembélé. Em 2025, o atacante disputou 60 partidas, sendo 45 como titular, marcou 37 gols e distribuiu 14 assistências. A média foi de uma participação direta em gol a cada 79 minutos, além de 2,3 passes decisivos por jogo, 24 grandes chances criadas e 3,6 finalizações por partida, com 1,6 no alvo. Esses números foram determinantes para a conquista da Bola de Ouro, superando Lamine Yamal e Vitinha na votação.
🏆 Consolidação de uma temporada histórica
Além dos títulos da temporada 2024/25, Ousmane Dembélé também levantou a Supercopa da França, a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental, ampliando a lista de conquistas ao longo do ano. Mesmo com o vice no Mundial, a temporada ficou marcada como histórica para o clube, que igualou Barcelona e Bayern com seis títulos no mesmo ano.
Além da Bola de Ouro, o reconhecimento da temporada de Dembélé também foi consolidado quando foi eleito o melhor jogador do mundo no Fifa The Best, em cerimônia realizada em Doha, no Catar. O astro do PSG superou Lamine Yamal, do Barcelona, e Kylian Mbappé, do Real Madrid, na votação, e tornou-se o segundo francês a conquistar o prêmio, após Zinedine Zidane.
Apesar de lidar com problemas físicos ao longo da temporada atual e ter ficado fora de algumas partidas por virose, o atacante voltou a ser relacionado e integrou a delegação do PSG na viagem ao Catar, entrando no segundo tempo da final da Copa Intercontinental contra o Flamengo, encerrando um ano que o colocou no topo do futebol mundial.
