A final da Champions League entre PSG e Arsenal, neste sábado (30), em Budapeste, já tem um favorito matemático. De acordo com os dados do supercomputador da plataforma estatística Opta, o PSG possui 56% de chances de conquistar o bicampeonato consecutivo. O Arsenal, por sua vez, detém 44% de probabilidade de levantar a taça e faturar o título europeu de forma inédita.

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Para chegar a este veredito, a tecnologia executou 10.000 simulações precisas do confronto. Nos cenários restritos ao tempo regulamentar de 90 minutos, a máquina prevê uma vitória da equipe francesa em 43,5% das vezes, contra 29,7% de triunfo do time londrino. O empate, que forçaria a disputa de uma prorrogação e de eventuais cobranças de pênaltis, ocorre em 26,8% das projeções virtuais.

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O leve favoritismo do PSG também carrega um peso histórico. Caso confirme a previsão matemática, o clube se tornará o primeiro desde o Real Madrid a defender o troféu com sucesso na era moderna do torneio. Já o Arsenal tenta contrariar as probabilidades para se juntar à seleta lista de equipes inglesas que venceram a Premier League e a Champions na mesma temporada.

Kvaratskhelia é festejado pelos colegas de PSG ao abrir o placar contra o Lens (Foto: Francois Lo Presti / AFP)

Choque nos algoritmos

O equilíbrio nos números finais do supercomputador reflete o choque direto entre os dois extremos da atual temporada. A inteligência artificial alimenta as chances do PSG com base no seu forte poderio ofensivo, já que o time anotou 44 gols no torneio. O destaque individual no modelo estatístico é o atacante Khvicha Kvaratskhelia, que acumula dez participações diretas em gols apenas na fase de mata-mata.

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Para o lado do Arsenal, a máquina valoriza a defesa menos vazada da competição. A equipe comandada por Mikel Arteta sofreu apenas seis gols em 14 partidas. Os dados da Opta também destacam o goleiro David Raya, que terminou nove jogos com a meta invicta e pode se tornar o primeiro arqueiro da história a alcançar dez partidas sem sofrer gols em uma mesma edição de Champions League.

Gabriel Magalhães aplaude torcida após vitória do Arsenal (Foto: Glyn Kirk / AFP)

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