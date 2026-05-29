Arteta rejeita zona de conforto após título da Premier League e foca em taça inédita
Treinador dos Gunners projeta duelo contra o atual campeão PSG em Budapeste
- Matéria
- Mais Notícias
O jejum de 22 anos na Premier League acabou na semana passada, mas se alguém pensa que o Arsenal chega "saciado" para a final da Champions League contra o Paris Saint-Germain, Mikel Arteta tratou de afastar essa ideia. Em coletiva realizada nesta sexta-feira (29), em Budapeste, o treinador espanhol garantiu que a conquista doméstica apenas aumentou o apetite por glória continental.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️ PSG x Arsenal: onde assistir à final da Champions League
— Não, a ambição é maior. Ganhamos um e queremos ganhar o segundo. Nós só falamos sobre isso. Tem que haver uma plataforma para buscar sonhos maiores — afirmou Arteta.
Esta será apenas a segunda vez que os Gunners disputam a final da maior competição de clubes do mundo. A única lembrança anterior remete à temporada 2005/06, quando o time liderado por Thierry Henry caiu para o Barcelona. Para Arteta, o momento atual é o cenário perfeito para reescrever o destino do clube.
➡️ O plano de Arteta para destronar o PSG e conquistar a Champions League
— Acho que esta é a oportunidade de aproveitar o momento. Temos a oportunidade de escrever um novo capítulo na história deste clube de futebol. Para isso, temos que jogar com muita clareza, muita coragem e um desejo implacável de vencer — destacou o técnico.
O caminho até a final não foi simples. Após liderar seu grupo, o Arsenal superou o Bayer Leverkusen, o Sporting e o Atlético de Madrid no mata-mata. Agora, o desafio é o PSG, que detém a coroa europeia. Embora tenha evitado rotular o adversário como favorito, Arteta reconheceu a magnitude do desafio de destronar os franceses.
— O time é capaz porque mostrou nesta competição. Quero os jogadores tão confiantes que vamos lá e vamos ganhar. Cabe a nós tirar o título deles — pontuou.
Segundo o treinador, o elenco evoluiu mentalmente ao longo da temporada 2025/26 e está "mais pronto" para os momentos de alta pressão. Se o Arsenal apresentar a "clareza e coragem" pedidas por seu mentor, o clube londrino poderá, enfim, soltar o grito de campeão europeu que está entalado há décadas.
O duelo decisivo acontece neste sábado (30), e a promessa é de um confronto tático intenso entre a solidez inglesa e o poder de fogo parisiense.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias