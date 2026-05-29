Astro do Liverpool não renovará contrato e deixará o clube ao fim da temporada

O zagueiro Ibrahima Konaté está de saída do Liverpool. O contrato do jogador francês de 27 anos, assinado quando ele ingressou no clube de Anfield em 2021, expira no final de junho de 2026, e o atleta deixará a equipe inglesa de forma gratuita como agente livre. As informações foram publicadas pelo "The Athletic".

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As conversas para a extensão do vínculo começaram em outubro de 2024. Em abril, o próprio zagueiro declarou à imprensa que estava "perto" de um acordo e destacou que havia uma "grande chance" de permanecer, ressaltando que esse sempre foi o seu desejo. No entanto, as negociações estagnaram de forma definitiva nos bastidores.

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Movimentações de mercado e temporada conturbada

O Real Madrid chegou a estudar uma investida pelo defensor no passado, mas o clube espanhol comunicou aos ingleses, no mês de novembro, que não mantinha mais interesse na contratação. Para suprir a saída de Konaté, a diretoria do Liverpool já agiu no mercado em busca de novos nomes para a zaga: contratou Giovanni Leoni junto ao Parma em agosto e fechou um acordo para a chegada de Jeremy Jacquet, do Rennes, nesta janela de transferências de verão.

A despedida do zagueiro ocorre em meio a um cenário de reformulação após uma temporada dolorosa e atípica para o clube. O Liverpool lidou com a trágica morte do atacante Diogo Jota e realizou uma defesa fraca do título da Premier League. A equipe conseguiu se classificar para a Champions League apenas com muita dificuldade, cenário que gerou intensos questionamentos dos torcedores sobre a posição do técnico Arne Slot, agravados pelas saídas de pilares do elenco como Salah e Robertson.

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Salah aplaudindo após vitória do Liverpool sobre o Real Madrid (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Altos e baixos, luto e legado em Anfield

O último ano de Konaté pelo clube oscilou entre críticas e titularidade absoluta. Em dezembro de 2025, o técnico Arne Slot apontou publicamente falhas defensivas do jogador.

— Ele esteve um pouco presente demais na cena do crime — afirmou o treinador à época sobre os erros cometidos pelo setor.

Apesar das críticas, o francês conseguiu manter o seu lugar na defesa ao lado do capitão Virgil van Dijk. Konaté disputou 51 partidas na temporada por todas as competições e garantiu a sua convocação pela seleção da França para a Copa do Mundo.

Konaté marca Arokodare em Liverpool x Wolverhampton, pela Premier League (Foto: Oli Scarff/AFP)

O atleta também mostrou um comprometimento com o elenco ao encurtar o seu período de licença após o falecimento de seu pai, em janeiro, para ajudar o time a conquistar uma vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle, atuando como titular em todos os jogos da liga a partir de então.

A sua passagem será lembrada de forma especial pelas atuações na temporada 2024-25, quando disputou 42 jogos e ajudou o Liverpool a conquistar o título da Premier League no primeiro ano de Arne Slot no comando. Contratado do RB Leipzig por 35 milhões de libras, Konaté acumulou 183 partidas pelos Reds e empilhou conquistas importantes, com uma taça da Premier League, uma FA Cup e duas Copas da Liga Inglesa.

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