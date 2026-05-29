O plano de Arteta para destronar o PSG e conquistar a Champions League
Arsenal tenta dobradinha europeia contra o PSG em Budapeste
O Arsenal está a apenas uma vitória de mudar seu patamar no futebol mundial para sempre. Se vencerem a final da Champions League deste fim de semana em Budapeste, Mikel Arteta e seus comandados entrarão para o panteão das lendas. O clube londrino se tornaria o 25º time diferente a erguer o troféu mais cobiçado do continente e, de quebra, o quarto clube inglês a completar a "dobradinha" (Premier League e Champions) na mesma temporada.
A história está ao alcance. O problema? No caminho está o atual campeão, o Paris Saint-Germain.
Derrotar o PSG é, hoje, a tarefa mais árdua do futebol europeu. Na temporada passada, os franceses atropelaram a Inter de Milão por 5 a 0 na final. Nesta campanha, já despacharam gigantes como Bayern de Munique e Liverpool. O histórico contra ingleses é assustador: cinco vitórias nos últimos cinco jogos contra clubes da Premier League.
Se a Inter tentou se retrancar e foi goleada, o Arsenal parece ter outra ideia. No mês passado, contra o Manchester City, os Gunners mostraram que não têm medo de pressionar. Naquele dia, aplicaram 474 pressões defensivas, o recorde da temporada. O gol da vitória veio justamente de uma recuperação de bola alta de Kai Havertz.
E é aqui que mora o perigo para o PSG. Apesar do talento técnico, os franceses são o time que mais comete erros que levam a finalizações adversárias na Champions (26 no total). A insistência em sair jogando curto desde a defesa resultou em 141 perdas de bola no próprio campo uma média de 8,8 por jogo, muito superior aos 4,4 registrados pelo Arsenal.
Arteta tem dois trunfos claros para desequilibrar o confronto em Budapeste:
Bolas Paradas: O Arsenal é referência mundial no quesito. O PSG, por sua vez, sofreu mais de 20% de seus gols na Ligue 1 através de jogadas ensaiadas.
O corredor de Hakimi: O lateral marroquino é um dos melhores do mundo no ataque, mas deixa espaços generosos na defesa. Mais de 37% das chances criadas contra o PSG nesta Champions surgiram pelo seu setor.
A grande dúvida de Arteta para explorar esse espaço é quem escalará na ponta esquerda. Leandro Trossard vive fase iluminada e oferece controle, mas a velocidade vertical de Gabriel Martinelli pode ser o veneno ideal para punir as subidas de Hakimi e deixar Marquinhos exposto, repetindo o que Luis Díaz fez pelo Bayern na semifinal.
O Arsenal perdeu suas últimas quatro finais europeias importantes e carrega o peso de nunca ter vencido a Champions. O PSG busca consolidar sua dinastia com o bicampeonato. No sábado (30), em Budapeste, a perfeição será o requisito mínimo para quem quiser dominar a Europa.
